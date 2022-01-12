Japonya'daki ABD üslerinde koronavirüs alarmı

12 Ocak 2022 Çarşamba, 08:07

Japonya'da, Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, iktidarda bulunan Liberal Demokrat Parti'de düzenlenen toplantıda konuya ilişkin bilgi verdi.

Kamu yayıncısı NHK'nin yetkililere dayandırdığı habere göre, ülke genelindeki ABD askeri üs ve tesislerinde 3 bin 638 kişi koronavirüse yakalandı.

Vakaların 2 bin 302'si Okinawa'daki ABD üslerinde ortaya çıktı. Yamaguçi'deki Iwakuni hava üssünde 518, Kanagawa'daki Yokosuka üssünde 245 ve Atsugi üssünde 109 vaka kayıtlara geçti. Aomori'deki Misawa üssünde 183, başkent Tokyo'daki Yokota üssünde 93 ve Nagazaki'deki Sasebo üssünde 86 vaka saptandı.