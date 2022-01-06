Japonya’da günlük Covid-19 vakası son 3 aydır ilk kez 2 binin üzerine çıktı
Japonya’da Covid-19 günlük vaka sayısı Eylül 2021 sonrası ilk kez 2 binin üzerinde artış gösterdi.
Sağlık Çalışma ve Refah Bakanlığı verilerine göre virüs vakaları Japonya'da yükseliş trendine girdi.
Buna göre vaka sayısı 26 Eylül 2021 sonrası ilk kez 2 binin üzerinde artış kaydetti.
Son 24 saatte vaka sayısı 2 bin 638 artarak 1 milyon 740 bin 22’ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 1 artışla 18 bin 410’a yükseldi.
Ülke genelinde, 60 kişi yoğun bakım servislerinde Covid-19 tedavisi görüyor.
Virüsün Omicron varyantının Japonya'nın 47 eyaletinin 37'sinde saptandığı bildirildi.
Kyodo ajansı, ülke kamuoyunda salgının 6. dalgasının başladığı endişelerinin yer aldığını aktardı.
Japonya hükümetinin acil durum tedbirlerinin yeniden uygulanmasına hafta içinde karar vermesi bekleniyor.
Başbakan Kişida Fumio'nun kabine üyeleri ve kamu sağlığı uzmanlarıyla toplantısı sonrası söz konusu tedbirleri duyurması bekleniyor.
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