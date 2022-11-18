Japonya'dan ABD'ye füze uyarısı: ABD, Kuzey Kore füzesinin menzili içerisinde

18 Kasım 2022 Cuma, 10:58

Japonya Savunma Bakanı Hamada Yasukazu, Kuzey Kore'nin füze denemelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hamada Yasukazu, Kuzey Kore'nin bu sabah ateşlediği kıtalararası balistik füzenin normal yörüngesinde yaklaşık 15 bin kilometre mesafe kat ederek ABD'ye ulaşabileceğini söyledi.

Hamada, "Uçuş yörüngelerine dayalı hesaplamalar, savaş başlığının ağırlığına ve diğer faktörlere bağlı olarak [füzenin] menzilinin 15 bin km'yi aşabileceğini gösteriyor. Dolayısıyla ABD anakarası menzil içinde" dedi.

Hamada, ilk verilere göre füzenin maksimum 6.000 kilometre irtifada yaklaşık 1.000 kilometre uçtuğunu, yani dik bir yörünge izlediğini söyledi.

Füzenin, yaklaşık 69 dakika havada kaldığı ve kuzeydeki Hokkaido vilayetine bağlı Oshima-Oshima adasının 200 kilometre batısında Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesine düştüğü belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin doğu yönüne yerel saatle 10.18'de ICBM fırlattığını duyurdu.

Japon Devlet Televizyonu NHK, son denemeyle Pyongyang yönetiminin bu yıl 34. kez füze denemesi gerçekleştirdiğini duyurdu.