Japonya'dan Çin'e 'tatbikat' mesajı: Endişe duyuyoruz
Japonya, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun (PLA) Tayvan adası çevresindeki büyük çaplı askeri tatbikatlarından endişe duyduğunu bildirdi.
Japonya, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretine başlamasının ardından Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun (PLA) Tayvan adası çevresindeki büyük çaplı askeri tatbikatlarından endişe duyduğunu bildirdi.
Kabine Baş Sekreteri Hirokazu Matsuno, yaptığı basın toplantısında, Tayvan Boğazı'ndaki barış ve istikrarın sadece Japonya'nın değil, dünyanın güvenliği için de önemli olduğunu söyledi.
Matsuno, "Tayvan ile ilgili sorunların diyalog yoluyla barışçıl bir şekilde çözüleceğini umuyoruz" dedi.
Tayvan yakınlarındaki askeri tatbikatlarla ilgili endişelerini Çin'e ileten Japonya, tatbikat yapılan alanların münhasır ekonomik bölgesi (MEB) ile çakıştığını bildirdi.
Matsuona, Japonya'nın, Pelosi'nin Tayvan ziyaretini destekleyip desteklemediği sorusuna, "Yorum yapacak durumda değiliz" yanıtını verdi.
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