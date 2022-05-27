Japonya'dan Covid-19 aşısına ilişkin '4. doz' kararı
Japon hükümeti, Covid-19 ile mücadele kapsamında 4'üncü doz aşı uygulamasına başladı.
Sağlık Çalışma ve Refah Bakanlığı, ülke genelinde 3'üncü dozun üzerinden en az 5 ay geçen kişilere yönelik 4'üncü doz aşı uygulamasını başlattı.
Bu kapsamda, 4'üncü doz için 60 yaş ve üstü ile kronik sağlık sorunları bulunan 18-59 yaş aralığındaki kişilere öncelik verilecek.
Yerel idareler, program kapsamında aşı biletlerini kişilere, oturum kayıt sistemi yoluyla ulaştıracak. Aşı olmak isteyenler biletleriyle başvuru yapabilecek.
Japonya’da Covid-19 vaka sayısı 7 milyon 746 bin 204'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 30 bin 480'e yükseldi.
Ülke genelinde 90 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.???????
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