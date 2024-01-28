Japonya'da yabancı işçi sayısı ilk kez 2 milyonu aştı

Yayınlanma: 28.01.2024 - 09:42

Güncelleme: 28.01.2024 - 09:42

Japonya Sağlık Çalışma ve Refah Bakanlığı, ülke içindeki yabancı işçilere yönelik verilerini güncelledi.

Verilere göre, Japonya'da bulunan yabancı işçi sayısı 2 milyon 48 bin 675'e yükseldi.

Önceki yıla kıyasla yüzde 12,4 artış gösteren bu sayı, ilk kez 2 milyon seviyesini aştı.



Ayrıca, Japonya genelinde yabancı işçilerin çalıştığı iş yeri sayısı 19 bin 985 artışla 318 bin 775'e yükseldi.

En çok yabancı işçinin bulunduğu yerler sırayla başkent Tokyo, güneydeki Aiçi eyaleti ve Osaka metropolü oldu.

Yabancı işçiler arasında yüzde 25,3'ük oranla Vietnam uyruklu işçiler ilk sırada yer aldı.

Ülke genelinde Vietnamlı 518 bin 364, Çinli 397 bin 918 ve Filipinli 226 bin 846 işçi bulunuyor.

Yabancı işçilerin en çok istihdam edildiği sektörlerin başında imalat ve inşaat sektörleri geldi.

Yaşlanan nüfus ve farklı sektörlerdeki iş gücü açıklarının, Japonya'nın, yabancı işçilere yönelimini artıracağı belirtiliyor.

