Japonya'dan 'Rusya' kararı: Kömür ithalatını aşamalı düşürecek

Japon hükümeti, Rusya kaynaklı kömür ithalatını aşamalı olarak düşürmeyi planlıyor. Ülkenin Ekonomi Ticaret ve Sanayi Bakanı, son olarak Rusya'dan kömür ithalatını aşamalı olarak düşürme kararı aldıklarını bildirdi. Aşamalar sonunda, Japonya'da Rusya'dan kömür ithalatının tamamen durdurulması hedefleniyor.

AA
08 Nisan 2022 Cuma, 08:47
Japonya'dan 'Rusya' kararı: Kömür ithalatını aşamalı düşürecek
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Japonya Ekonomi Ticaret ve Sanayi Bakanı Hagiuda Koiçi, Ukrayna'ya açtığı savaş sonrası Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımları artırmayı planladıklarını söyledi.

Bu kapsamda hükümetin, Rusya'dan kömür ithalatını aşamalı olarak düşürme kararı aldığını kaydeden Hagiuda, "Yenilenebilir ve nükleer dahil enerji kaynaklarımızı çeşitlendirerek Rusya'ya bağımlılığımızı azaltacağız" dedi.

'TAMAMEN DURDURULMASI' HEDEFLENİYOR

Kararın G7 ile koordinasyon halinde alındığını kaydeden Hagiuda, "aşamalar sonunda Rusya'dan kömür ithalatının tamamen durdurulmasının" hedeflendiğini bildirdi.

Hagiuda, G7 ülkelerinin "farklı düzeydeki ithal enerji ihtiyaçları" olduğuna dikkati çekerek, Japonya'nın bu dönemde alternatif enerji kaynaklarına yöneleceğini belirtti.


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