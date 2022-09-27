Japonya'dan Rusya'ya protesto: Diplomatın gözaltına alınmasına tepki gösterdi

27 Eylül 2022 Salı, 09:12

Rusya'nın Tokyo Büyükelçisi Mikhail Galuzin, FSB'nin Japon diplomat Motoki Tatsunori'nin gözaltına alınması ve "istenmeyen kişi" ilan edilmesi sonrasında, Japonya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, Motoki'nin "gözünün bağlandığını, fiziksel olarak kısıtlandığını" belirterek, Japon diplomata "zor kullanıldığını" söyledi.

Hayaşi, "casusluk iddialarına" karşın Japon diplomatın "hiçbir yasa dışı faaliyete" karışmadığını savunarak, Rusya'nın tutumunu "Viyana Konvansiyonunun açık ve ciddi ihlali" olarak niteledi.

Dışişleri Bakanlığı, olayın şiddetle protesto edildiğinin Rus Büyükelçi Galuzin'e aktarıldığını açıkladı. Öte yandan, Rusya'dan resmi özür beklendiği ve tekrarlanmasına karşı önlem alınmasının talep edildiği belirtildi.

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu da Motoki'nin herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığını ifade ederek, Japon diplomatın hafta içinde Rusya'dan ayrılabileceğini bildirdi.

FSB'nin açıklamasında, "(Japon diplomat) Motoki Tatsunori, Rusya'nın bir Asya Pasifik ülkesi ile iş birliği ve Batı'nın yaptırım politikasının Primorskiy bölgesindeki ekonomik durum üzerindeki etkisi hakkında dağıtımı sınırlı bilgileri para karşılığında temin ederken gözaltına alındı" ifadelerine yer verilmişti.

Rus tarafının, Japonya'nın Moskova Büyükelçiliğine olayla ilgili protesto notası ilettiği bildirilen açıklamada, Motoki'nin "diplomatik statüsü dışında faaliyetlerde bulunduğu" gerekçesiyle "istenmeyen kişi" ilan edildiği kaydedilmişti.