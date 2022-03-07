Japonya'dan Rusya'ya seyahat uyarısı
Japonya, vatandaşlarına Rusya'ya seyahat etmekten kaçınmalarını tavsiye etti.
Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya savaş açan Rusya'ya yönelik yaptırımlar uygulandığı gerekçesiyle bu ülkeye seyahatten kaçınılmasını istedi.
Finans şirketleri Visa ve Mastercard'ın, Rusya'daki operasyonlarını askıya almalarının "hayat şartlarını zorlaştırdığına" dikkat çekilen uyarıda, ne için olursa olsun Rusya'ya seyahat edilmemesi tavsiye edildi.
Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, düzenlediği basın toplantısında, 6 Mart itibarıyla Rusya'da yaklaşık 2 bin 400 Japon vatandaşının bulunduğunu belirtti.
Hükümetin, Japon vatandaşlarından tarifeli uçuşlarla Rusya'dan ayrılmayı değerlendirmelerini istediğini kaydeden Matsuno, "Rusya'da yaşayanların, ekonomik yaptırımların etkisini daha da sert hissetmesi bekleniyor" ifadesini kullandı.
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