Japonya'dan Rusya'ya yeni yaptırım: Ordu ve savunma şirketleri hedef alındı

Yayınlanma: 26.05.2023 - 10:35

Güncelleme: 26.05.2023 - 10:35

Japonya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'ya karşı yeni bir yaptırım uyguladı.

Rusya'ya yönelik uygulanan yaptırımlara 17 kişi ve 78 kuruluş dahil edildi.

Yaptırım uygulanan kişi ve kuruluşların Japonya'da bulunmaları halinde hesapları dondurulacaktır. Ayrıca, herhangi bir finansal faaliyette bulunmaları da yasaklandı.

Rusya'nın Ukrayna'da ilhak ettiği Luhansk ve Donetsk dahil olmak üzere yeni bölgelerden yedi kişiye kişisel yaptırımlar da uygulandı.

SAVUNMA SANAYİİ ŞİRKETLERİ DE YAPTIRIMA DAHİL

Şirketler bazında başta Ural, Sokol, Komsomolsk-on-Amur ve Irkutsk uçak fabrikaları olmak üzere bir dizi Rus uçak fabrikasına yaptırım uygulandı.

Ayrıca Makine Tasarım Bürosu, Saturn United Aircraft Corporation, Pulsar Research and Production Enterprise, GAZ Group, ROSEL trading house, Independent Insurance Group, Makeyev State Rocket Center ve diğer kuruluşlara da yaptırım uygulandı.

ÜST DÜZEY ASKERLER DE YAPTIRIM LİSTESİNE ALINDI

Rus Silahlı Kuvvetleri Komutanlığı'nın üst düzey subaylarının yanı sıra Almaz-Antey şirketinin başkanı Yan Novikov ve TV sunucusu Olga Skabeyeva'nın mal varlıklarını dondurdu.

Rus Silahlı Kuvvetlerinin komuta kademesiyle ilgili bölümde Batı Grubu Komutanı Korgeneral Mikhail Zusko, Hava İndirme Kuvvetleri Komutanı Albay General Mikhail Teplinsky, 90. Muhafız Tank Tümeni Komutanı Tümgeneral Ramil Ibatullin ve diğerlerinin isimleri yer alıyor.

Japonya, yaptırımların uygulanmaya başlamasından bu yana 987 kişinin, 129 kuruluşun, 12 bankanın mal varlıklarının dondurulduğunu ve savunma sanayi ile ilgili 357 kuruluş, şirket ve kuruma Japonya'dan ihracat yasağı getirildiğini açıkladı.