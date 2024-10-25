Japonya, erken genel seçime gidiyor

Yayınlanma: 25.10.2024 - 16:24

Güncelleme: 25.10.2024 - 16:24

Doğu Asya ülkesi Japonya'da seçmen ulusal parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi (Şuugiin) milletvekillerini seçecek

Seçim yarışının kampanya dönemi 26 Ekim gecesi son bulacak.

Meclis'teki 465 koltuktan 289'u tek koltuklu seçim bölgesinden, kalanı ise 11 bölgesel seçim blokundan nispi temsil yoluyla seçilecek.

233 sandalyeyi kazanan parti Meclis'te çoğunluğu elde edecek ve meclise girebilmek için 1332 aday yarışıyor.

PARTİLERİN MECLİS DAĞILIMI

Meclis'te şu anki tabloda iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) 256, ortağı Komeito 32 sandalyeye sahip.

Muhalefetin sandalye dağılımı ise Anayasal Demokrat Parti (CDP) 98, Nippon Ishin 40, Komünist Parti (JCP) 10, 14 bağımsızın yanı sıra diğer siyasi oluşumların da 15 sandalyesi bulunuyor.

KADIN VE "AİLEDEN" ADAYLAR

Japonya 146 ülkenin analiz edildiği Dünya Ekonomik Forumunun (WEF) 2024 Küresel Cinsiyet Farkı Raporu'nda 118. sırada yer alıyor.

Şimdiye kadar kadın başbakan seçilmeyen ülkede, 2024 seçimleri için 314 kadın aday meclise girmek için yarışıyor.

Bu, şimdiye kadarki en yüksek sayı çünkü kadın adayların toplam aday pastasındaki temsil yüzdesi ilk kez yüzde 20'nin üzerinde.

Önceki rekor 229 kadın adayın yarıştığı 2009 seçimleriydi.

Resmi Kyodo ajansı araştırmasına göre, iktidar ve muhalefet partilerinden "aileden politikacı" adayların sayısı 136.

Buna göre Başbakan İşiba dahil LDP'de "aileden politikacı" 97 aday bulunuyor. Bu sayı ana muhalefet CDP'de ise 27.