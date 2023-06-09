Denizcilik Genel Müdürlüğü duyurdu: Türkiye'den yola çıkan gemide 'kesici aletli' kaçaklar tespit edildi
Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Türkiye’den Fransa’ya doğru yola çıkan bir gemide 15 kaçağın tespit edildiğini duyurdu. Gemiye, İtalya’da müdahale edileceği açıklandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Türkiye'den Fransa'ya giden gemide 'kesici aletli' kaçak kişiler tespit edildiğini duyurdu. Gemiye İtalya'da müdahale edileceğini duyurdu.
"YAKLAŞIK 15 KAÇAK ŞAHIS"
Denizcilik Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bugün saat 11.20'de DFDS Denizcilik ve Taşımacılık AŞ yetkililerinden Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi’ne (AAKKM) gelen ihbarda, "Yalova'dan Fransa'nın Sete limanına seyretmekte olan Türk bayraklı GALATA SEAWAYS isimli gemide yaklaşık 15 kaçak şahıs tespit edildiği, kaçakların gemi içinde ellerinde muhtemel kesici aletlerle dolaştıklarının kameralarla belirlendiği, gemi personelinin kendilerini yaşam mahalli ve makine dairesine kilitleyerek güvene aldıklarının bildirildiği" aktarıldı.
GALATA SAEWAYS gemisindeki kaçak şahıslar tespit edilmiş olup, gemiye gerekli müdahale İtalya’nın Napoli Limanında yapılacaktır.— DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (@denizcilikgm) June 9, 2023
Detaylı Bilgi için?? pic.twitter.com/Od0oWnAE8y
MÜDAHALE EDİLECEK
Gemi kaptanı ve şirket yetkilileriyle yapılan değerlendirme sonucunda AAKKM tarafından MRSC Ajaccio (Fransa) ve MRCC Roma (İtalya) ile irtibata geçildiği, gemi şirketi yetkililerinin talebi ve MRCC Roma'nın onayı doğrultusunda İtalya'nın Napoli limanına doğru geminin seyrine karar verildiğine yer verilen açıklamada, şöyle denildi:
"MRCC Roma tarafından gemi ile ilgili olarak talep edilen Gemi Güvenlik Planı dahil diğer dokümanlar kendilerine gönderilmiştir. Geminin, saat 17.00'de Napoli'ye varması planlanmakta olup, İtalyan emniyet birimlerince gemiye gerekli müdahale için planlama yapılmaktadır. Konu, Bakanlığımız ve ilgili kurumlarımızca takip edilmektedir."
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