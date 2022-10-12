Japonya'nın uzay denemesi başarısız oldu

Japonya'nın 8 uydu taşıyan Epsilon-6 tip roketi kendini imha etti

AA
12 Ekim 2022 Çarşamba, 09:24
Japonya'nın uzay denemesi başarısız oldu
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Japonya Havacılık ve Uzay Keşif Ajansına (JAXA) ait Epsilon-6 tip roketin fırlatılışı başarısızlıkla sonuçlandı.

JAXA, güneybatıdaki Kagoşima eyaletindeki Uçinoura Uzay Merkezinden yerel saatle 09.50 sularında Epsilon-6 roketini fırlattı.

Kargosunda ticari amaçlı dahil 8 uydu taşıyan, 26 metre uzunluğunda ve 95 ton ağırlığında olan roket, fırlatılışın akabinde seyir halindeyken kendini imha etti.

Ajans roketin, yükselme esnasında sorun yaşadığını ve güvenli seyrini korumayacağının anlaşılmasıyla rokete, imha emri verildiğini aktardı.

Eğitim, Kültür, Spor Bilim ve Teknoloji Bakanlığı yetkilisi, roketin imhası sonrası bölge genelinde hasar tespit edilmediğini açıkladı.

 


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