JD Vance’ten ateşkes mesajı: Kırılgan bir uzlaşı

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran ile varılan ateşkesi “kırılgan bir uzlaşı” olarak nitelendirdi ve sürecin dikkatle yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de konuşan Vance, müzakere sürecinde İran yönetimi içinde farklı tutumlar gözlemlediklerini söyledi.

Vance, İran Dışişleri Bakanı’nın anlaşmaya olumlu yaklaştığını belirtirken, bazı kesimlerin ise ABD’nin askeri kazanımları ve ateşkesin kapsamı konusunda “yanıltıcı açıklamalar” yaptığını öne sürdü.

“Bu yüzden buna kırılgan bir ateşkes diyorum” diyen Vance, “Müzakere etmek isteyenler var ama mevcut anlaşmayı dahi çarpıtanlar da bulunuyor” ifadelerini kullandı.

ABD Başkan Yardımcısı, İran’ın iyi niyetli davranması halinde kalıcı bir anlaşmanın mümkün olabileceğini belirtti.

Vance, “Eğer İran bizimle samimi şekilde çalışırsa anlaşma yapabiliriz. Ancak yalan söylerler, süreci sabote ederlerse sonuçtan memnun olmayacaklar” dedi.

“SEÇENEKLER MASADA”

Vance, ABD Başkanı Donald Trump’ın şimdilik askeri, diplomatik ve ekonomik baskı araçlarının kullanılmasını ertelediğini, ancak bu seçeneklerin masada kalmaya devam ettiğini söyledi.

Trump’ın müzakere sürecine öncelik verdiğini belirten Vance, “Başkan masaya gelmemizi istedi. Ancak İran aynı adımı atmazsa, ABD Başkanı’nın sabrının sınırlı olduğunu görecekler” değerlendirmesinde bulundu.

Vance, Washington yönetiminin hızlı ilerleme beklentisi içinde olduğunu da sözlerine ekledi.