Jeff Bezos'un başı protestocularla dertte: Binlerce çalışan greve gidiyor

Yayınlanma: 25.11.2024 - 10:39

Güncelleme: 25.11.2024 - 10:40

İşçiler, sendikalar ve işçi gruplarından temsilciler, yılın en büyük alışveriş hafta sonlarından biri olan Black Friday (Kara Cuma) ve Cyber Monday (Siber Pazartesi) 29 Kasım ve 2 Aralık tarihleri arasında Amazon'un uygulamalarına karşı protestolara katılmayı planlıyor.

ABD, Almanya, İngiltere, Türkiye, Kanada, Hindistan, Japonya, Brezilya ve diğer ülkelerdeki büyük şehirlerde protestolar planlanıyor.

Protestolar, Amazon'u çalışanlarına adil ödeme yapmaya ve sendikalara katılma haklarına saygı göstermeye, adil vergi payını ödemeye ve çevresel sürdürülebilirlik taahhüdünde bulunmaya çağıran Make Amazon Pay kampanyası tarafından koordine ediliyor.

İsviçre merkezli hizmet sektörü sendikası UNI Global Union ve aktivist çatı grubu Progressive International'ın öncülüğündeki "Make Amazon" (Amazon'a ödet) kampanyası, 80'den fazla sendika, yoksullukla mücadele ve konfeksiyon işçisi hakları grupları ve diğerlerinden oluşuyor.

UNI Global Union'ın genel sekreteri Christy Hoffman, “Amazon'un durmak bilmeyen kâr arayışının bedelini işçiler, çevre ve demokrasi ödüyor. Bezos'un şirketi, işçilerin örgütlenmesini engellemek için hesapsız milyonlar harcadı, ancak dünyanın dört bir yanında gerçekleşen grev ve protestolar işçilerin sendikal temsil için adalet arzusunun durdurulamayacağını gösteriyor. Amazon'un çalışanlarına adil davranmasını, temel haklara saygı göstermesini ve hepimizi korumaya yönelik sistemlerin altını oymaktan vazgeçmesini talep etmekte birleşiyoruz” dedi.

Bir Amazon sözcüsü ise, “Bu gruplar, çeşitli çıkarları temsil ediyor ve biz her zaman dinliyor ve iyileştirmenin yollarını arıyor olsak da, ekiplerimize sağladığımız rekabetçi ücret, kapsamlı yan haklar ve ilgi çekici, güvenli iş deneyimiyle gurur duymaya devam ediyoruz” diye konuştu.