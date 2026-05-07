Jeffrey Epstein’ın 'intihar notu' ortaya çıktı

ABD’de çocuk istismarı ve seks ticareti suçlamalarıyla gündeme gelen Jeffrey Epstein’ın cezaevinde bıraktığı öne sürülen bir intihar notu kamuoyuna açıklandı.

New York’taki federal mahkeme tarafından yayımlanan notun, resmi makamlar tarafından doğrulanmadığı belirtildi. Belgenin, Epstein’ın aynı hücreyi paylaştığı mahkûmla ilgili yürütülen dava kapsamında dosyaya girdiği aktarıldı.

Epstein, Ağustos 2019’da New York’taki cezaevi hücresinde ölü bulunmuştu. Yetkililer ölüm nedenini “intihar” olarak açıklamıştı.

ABD basınında yer alan haberlere göre söz konusu notun, Epstein’ın Temmuz 2019’da gerçekleştiği düşünülen ilk intihar girişimi sırasında bırakıldığı öne sürüldü.

Olayda Epstein boynunda izlerle yarı baygın halde bulunmuş ancak hayatta kalmıştı.

İlk olarak The New York Times tarafından gündeme getirilen notta, Epstein’ın şu ifadeleri kullandığı iddia edildi:

“Aylarca beni soruşturdular – HİÇBİR ŞEY BULAMADILAR!!!”

Notta ayrıca, “İnsanın ne zaman veda edeceğini seçebilmesi bir ayrıcalık” ifadeleri yer aldı.

Epstein’ın, “Benden ne yapmamı istiyorsunuz – Ağlayıp sızlamamı mı!!” ve altı çizili şekilde “EĞLENCELİ DEĞİL… DEĞMEZ!!” ifadelerini de yazdığı aktarıldı.

HÜCRE ARKADAŞI BULDU İDDİASI

Notun, Epstein’ın hücre arkadaşı olduğu belirtilen eski polis memuru Nicholas Tartaglione tarafından bulunduğu öne sürüldü.

Tartaglione, 2016 yılında uyuşturucu dağıtım ağıyla bağlantılı dört kişiyi öldürmek ve cesetlerini gömmek suçlamasıyla tutuklanmıştı. Daha sonra ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

ABD Adalet Bakanlığı Sözcüsü, söz konusu notla ilgili doğrudan yorum yapmanın zor olduğunu belirterek, “Ne The New York Times ne de biz belgeyi gördük” açıklamasını yaptı.

Bakanlık ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın Epstein dosyalarının yayımlanmasına yönelik yasa tasarısını imzalamasının ardından kapsamlı bir arşiv çalışması yürütüldüğünü açıkladı.

Yetkililer, Cezaevleri Bürosu ve Müfettişlik Ofisi dahil birçok kurumdan kayıt toplandığını, süreç sonunda yaklaşık 3 milyon sayfalık belgenin hazırlandığını bildirdi.