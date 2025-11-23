JFK’nin torunu Tatiana Schlossberg kansere yakalandı

ABD’nin eski Başkanı John F. Kennedy’nin torunu Tatiana Schlossberg, terminal kanser teşhisi aldığını açıkladı.

The New Yorker için kaleme aldığı kişisel makalede 35 yaşındaki gazeteci, geçen yıl akut miyeloid lösemi (AML) tanısı konduğunu ve bunun “Inversion 3” adı verilen, AML vakalarının yalnızca yüzde 2’sinde rastlanan oldukça nadir bir genetik mutasyon içerdiğini belirtti.

Doktorlar, Schlossberg’in kanserini Mayıs 2024’te kızını doğurmasından kısa süre sonra tespit etti.

Schlossberg, teşhis anına dair duygularını şöyle aktardı:

“Bana söylüyor olduklarına inanamadım. Bir gün önce havuzda dokuz aylık hamile hâlimle bir mil yüzmüştüm. Hasta değildim. Kendimi hasta hissetmiyordum. Tanıdığım en sağlıklı insanlardan biriydim.”

Eylül ayında Epstein-Barr virüsüne bağlı ciddi bir komplikasyon yaşadığını, virüsün böbreklerine zarar verdiğini ve yeniden yürümeyi öğrenmek zorunda kaldığını belirten Schlossberg, klinik denemelerden birinde doktorunun kendisine, “Seni bir yıl, belki daha fazla hayatta tutabilirim” dediğini aktardı.

Çevre gazeteciliği yapan Schlossberg, eski ABD Büyükelçisi Caroline Kennedy ve tasarımcı Edwin Schlossberg’in ikinci çocuğu. Eşi George Moran ile 3 yaşında bir oğlu ve 1 yaşında bir kızı bulunan Schlossberg, hastalık sürecinde kardeşleri Rose ve Kongre adaylığını yeni açıklayan Jack'in çocuklarına baktığını, kendisine destek olduklarını söyledi.

Schlossberg, tedavi gördüğü dönemde kuzeni Robert F. Kennedy Jr.’ın Amerikan Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı olarak onaylanmasına da değindi. Kuzeninin bağımsız bir aday olarak girdiği başkanlık yarışını “kendisi ve ailesi için utanç verici” olarak nitelendirdi.

Kennedy ailesinin uzun yıllara yayılan trajedilerine göndermede bulunan Schlossberg, yaşadığı hastalığın annesi ve ailesi üzerinde yarattığı duygusal yükten duyduğu üzüntüyü şöyle dile getirdi:

“Hayatım boyunca iyi bir öğrenci, iyi bir kardeş, iyi bir kız olmak istedim. Annemi üzmemek için hep çabaladım. Şimdi ailemizin hayatına yeni bir trajedi ekledim ve bunu durdurmak için yapabileceğim hiçbir şey yok.”