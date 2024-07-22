Joe Biden adaylıktan çekildi: Dünya liderleri nasıl tepki verdi?

Yayınlanma: 22.07.2024 - 10:59

Güncelleme: 22.07.2024 - 10:59

ABD Başkanı Joe Biden'ın Kasım'da yapılacak yeniden seçilme kampanyasından çekilme kararı yabancı liderler ve yetkililer tarafından farklı şekillerde değerlendirildi.

UKRAYNA CUMHURBAŞKANI VOLODİMİR ZELENSKİ:

X üzerinden paylaşım yapan Zelenski,



"Ukrayna, özgürlük mücadelesindeki sarsılmaz desteği için Başkan Biden'a minnettardır. Son yıllarda birçok güçlü karar alındı ve bu kararlar, zor zamanlarda Başkan Biden tarafından atılan cesur adımlar olarak hatırlanacak. Bugünkü zor ama güçlü kararı da saygıyla karşılıyoruz. Başkan Biden'ın liderliği için her zaman minnettar olacağız."

YENİ ZELANDA BAŞBAKANI CHRISTOPHER LUXON:

X üzerinden paylaşım yapan Luxon,



"Başkan Biden, hayatını kamu hizmetine adamış biri olarak büyük saygıyı hak ediyor. ABD'nin liderliği ve Yeni Zelanda'ya olan bağlılığı için Başkan'a teşekkür ediyorum. Başkanlığının geri kalan süresince onunla çalışmayı dört gözle bekliyorum."

VENEZUELA CUMHURBAŞKANI NICOLAS MADURO:

"Bence en mantıklı ve doğru kararı verdi. Ailesini ve sağlığını ön planda tuttu. O yaşta ve zayıflamış sağlığıyla ülkenin yönetimini ve bir başkanlık adaylığını üstlenemeyeceğini fark etti."

KANADA BAŞBAKANI JUSTIN TRUDEAU:

"Yıllardır Başkan Biden'ı tanıyorum. O harika bir insan ve yaptığı her şey ülkesine olan sevgisiyle yönlendiriliyor. Başkan olarak, Kanadalılar için bir ortak ve gerçek bir dosttur. Başkan Biden ve First Lady'ye teşekkürler."

ALMANYA BAŞBAKANI OLAF SCHOLZ

X üzerinden paylaşım yapan Scholz,

"Joe Biden, ülkesine, Avrupa'ya ve dünyaya çok şey kazandırdı. Onun sayesinde transatlantik iş birliği yakın, NATO güçlü ve ABD bizim için iyi ve güvenilir bir partner. Yeniden aday olmama kararı takdiri hak ediyor."

İNGİLTERE BAŞBAKANI KEIR STARMER:

"Başkan Biden'ın kararına saygı duyuyorum ve başkanlığı süresince birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum," dedi Starmer bir açıklamasında. "Başkan Biden'ın kariyeri boyunca yaptığı gibi, Amerikan halkının çıkarları doğrultusunda karar verdiğini biliyorum."

İSRAİL SAVUNMA BAKANI YOAV GALLANT:

"Başkan Joe Biden'a, yıllar boyunca İsrail'e verdiği sarsılmaz destek için teşekkürler. Özellikle savaş sırasında verdiğiniz kararlı destek paha biçilemezdi. Liderliğiniz ve dostluğunuz için minnettarız."

İSPANYA BAŞBAKANI PEDRO SANCHEZ:

X üzerinden paylaşım yapan Sanchez,



"Başkan Joe Biden'ın cesur ve onurlu kararına tüm hayranlığım ve takdirimle. Azmi ve liderliği sayesinde, ABD pandemi sonrası ekonomik krizi ve ciddi Capitol saldırısını aştı ve Ukrayna'ya Putin'in Rus saldırganlığına karşı örnek bir destek verdi. Demokrasi ve özgürlük için her zaman savaşmış büyük bir başkanın büyük bir jesti."

İRLANDA BAŞBAKANI SIMON HARRIS:

"İrlanda halkı ve hükümeti adına... 2024 ABD Başkanlık seçimlerine aday olmayacağını açıkladığınız için teşekkür ederim, Sayın Başkan. Joe Biden, görev yaptığı her makamda, İrlanda adasında barış için her zaman sarsılmaz bir ses ve tutkulu bir çalışandı ve ülkemiz bu yüzden ona büyük bir borçlu."

KREMLİN SÖZCÜSÜ DMİTRY PESKOV:

Shot News Outlet'e konuşan Peskov, Ukrayna'daki savaşa atıfta bulunarak,



"Seçimlere hala dört ay var ve bu süre zarfında birçok şey değişebilir. Sabırlı olup neler olacağını dikkatle izlemeliyiz. Bizim önceliğimiz özel askeri operasyondur" dedi.

NORVEÇ BAŞBAKANI JONAS GAHR STOERE:

Reuters'a konuşan Stoere, şu ifadeleri kullandı:



"Başkan Joe Biden'ın yeniden aday olmama kararına saygı duyuyorum. Bu kararı ülkesini kendisinden önce tutmak amacıyla aldığını belirtiyor. Bu mantık saygıyı hak ediyor. Joe Biden, Amerika'nın en önde gelen politikacılarından biri ve birçok önemli reform gerçekleştirmiş bir başkan. Özellikle NATO'daki liderliğini övgüyle anıyorum ve Ocak ayının sonuna kadar ABD Başkanı olarak onunla çalışmayı dört gözle bekliyorum."

POLONYA BAŞBAKANI DONALD TUSK:

X üzerinden paylaşım yapan Tusk,

"Sayın Başkan @JoeBiden, birçok kez Polonya, Amerika ve dünya için zor kararlar aldınız, demokrasi ve özgürlüğü güçlendirdiniz. Son kararınızı açıklarken de aynı ilkelerle yönlendirildiğinizi biliyorum. Belki de hayatınızdaki en zor karardı."

ÇEKYA BAŞBAKANI PETR FIALA:

X üzerinden paylaşım yapan Fiala,



"Ülkesine onlarca yıl hizmet etmiş bir devlet adamının kararıdır. Sorumlu ve kişisel olarak zor bir adım, ama bu onu daha da değerli kılıyor. ABD'nin iki güçlü ve eşit adayın demokratik rekabetinden iyi bir başkan çıkmasını umuyorum."

FİLİPİNLER CUMHURBAŞKANI FERDINAND MARCOS JR.:

X üzerinden paylaşım yapan Ferdinand Marcos JR.,



"Başkan Biden'ın adaylığını geri çekme kararı gerçek bir devlet adamlığı örneğidir. Zor ve hassas bir zamanda Filipinler'e verdiği sürekli ve sarsılmaz destek için ona teşekkür ediyoruz. Başkanlığının geri kalanında ve tüm gelecekteki çabalarında ona en iyi dileklerimizi sunuyoruz."

JAPONYA BAŞBAKANI FUMIO KISHIDA:

"Başkan Biden'ın kararını siyasi açıdan en iyisi olduğunu düşündüğü noktadan verdiğini kabul ediyorum. Japonya-ABD ittifakı Japonya'nın diplomasisinin ve güvenliğinin temel taşıdır, bu yüzden gelecekteki gelişmeleri yakından izleyeceğiz."

AVUSTRALYA BAŞBAKANI ANTHONY ALBANESE:

"Başkan Biden, işlerin arttığı, maaşların yükseldiği ve dünya net sıfıra doğru ilerlerken geçişin devam ettiği bir ekonomiye başkanlık etti. Aynı zamanda cinsiyet eşitliği gibi konularda da dik durdu. Başkan Biden Avustralya'nın büyük bir dostu olmuştur ve bu devam edecek."