Biden'ın başkanlık için işaret ettiği Harris: Trump'ı yenmek üzere elimden gelen her şeyi yapacağım

ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlık yarışında desteğini açıkladığı Başkan Yardımcısı Kamala Harris, “Demokrat Parti'yi ve ulusumuzu Donald Trump'ı yenmek üzere birleştirmek için elimden gelen her şeyi yapacağım” dedi.

İHA
Yayınlanma: 22.07.2024 - 00:30
Biden'ın başkanlık için işaret ettiği Harris: Trump'ı yenmek üzere elimden gelen her şeyi yapacağım
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ABD Başkanı Joe Biden'ın ABD'de kasım ayında yapılacak olan başkanlık seçimlerinde adaylıktan çekilmesinin ardından desteğini açıkladığı Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Biden'ın desteğini almaktan onur duyduğunu ifade etti.

Cumhuriyetçi aday ve ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ı hedef alan Harris, "Demokrat Parti'yi ve ulusumuzu Donald Trump'ı yenmek üzere birleştirmek için elimden gelen her şeyi yapacağım” dedi.

"107 GÜNÜMÜZ VAR"

Biden'ın yarıştan çekilme kararını "özverili ve vatansever” olarak nitelendiren Harris, bu kararın nedeninin Biden’ın ABD halkını ve ABD’yi her şeyin üstünde tutması olduğunu belirterek, "Seçim gününe kadar 107 günümüz var. Birlikte mücadele edeceğiz ve birlikte kazanacağız" dedi.


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