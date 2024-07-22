Trump'tan Biden'ın açıklaması: Hiç Başkan olmamalıydı

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, "(ABD Başkanı Joe) Biden, başkanlık için aday olmaya hiçbir zaman uygun değildi ve durumu başkanlığa devam etmeye de uygun değil" açıklamasında bulundu.

AA
Yayınlanma: 22.07.2024 - 09:15
Trump'tan Biden'ın açıklaması: Hiç Başkan olmamalıydı
Abone Ol google-news

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, Biden'ın seçim yarışından çekildiğini duyurmasının ardından Social Truth adlı sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Biden'ın 2020'de "yalanlar ve yalan haberler" sayesinde başkanlığı kazandığını belirten Trump, doktoru ve çevresindekilerin Biden'ın başkan olmayacağını bildiğini ifade etti.

Trump, "Biden hiç Başkan olmamalıydı" ifadesini kullanarak Biden'ın başkanlığı döneminde ülkenin büyük zarar gördüğünü savundu.

"Biden, başkanlık için aday olmaya hiçbir zaman uygun değildi ve durumu başkanlığa devam etmeye de uygun değil" ifadesine yer veren Trump, Biden'ın başkanlığının ülkeye verdiği hasarı hızlıca "tamir edeceğini" kaydetti.


Donald Trump haberleri Joe Biden haberleri

İlgili Haberler

ABD’li senatörden Trump suikastine ilişkin ön rapor

ABD’li senatörden Trump suikastine ilişkin ön rapor
Küntay: Daha farklı bir Trump siyaseti bekleniyor

Küntay: Daha farklı bir Trump siyaseti bekleniyor
ABD, Trump ve Biden

ABD, Trump ve Biden
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler