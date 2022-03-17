Joe Biden bu kez Putin’i 'haydut' ve 'katil bir diktatör' olarak nitelendirdi
ABD Başkanı Joe Biden, St. Patrick Günü etkinliğinde yaptığı konuşmada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i bu kez de "haydut” ve “katil bir diktatör” olarak nitelendirdi.
ABD Başkanı Joe Biden, dün Beyaz Saray'da yaptığı açıklamaların ardından gazetecilerin sorularını yanıtlamış, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "savaş suçlusu" olarak nitelendirmişti.
Biden, ABD’nin başkenti Washington DC’deki Capitol Hill'de St. Patrick Günü etkinliği kapsamında düzenlenen yıllık İrlanda Dostları Öğle Yemeği'nde konuştu.
Biden konuşmasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i “katil bir diktatör" ve "haydut" olarak nitelendirerek, “Artık İrlanda ve Büyük Britanya var. Ukrayna halkına karşı ahlaksız bir savaş yürüten kanlı bir diktatöre, saf bir hayduta karşı birlikte duruyorlar. İrlanda ve ABD birlikte çalışıyor. Şimdi ilk kez güvenlik konseyindeler. İrlanda artık (Birleşmiş Milletler) güvenlik konseyinin bir parçası” dedi.
Öte yandan Biden dün bir gazeteci tarafından yöneltilen "Gördüklerinizden sonra Putin'e savaş suçlusu demeye hazır mısınız?" sorusuna, "Bence o bir savaş suçlusu" şeklinde cevap vermişti.
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