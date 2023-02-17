Joe Biden, düşürülen cisimlerin Çin'e ait olduğuna dair bulgu olmadığını söyledi

Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 07:28

Güncelleme: 17 Şubat 2023 - 07:28

ABD Başkanı Joe Biden, 4 Şubat'ta vurulan Çin "casus balonu" ve ardından ABD hava sahasında tespit edilen ve düşürülen üç uçan cisim hakkında basın açıklaması yaptı.

Son bir haftada düşürülen cisimlerin henüz tam olarak ne olduğunu bilmediklerini belirten Biden, "Ancak şu anda bu cisimlerin Çin'in casus balon programıyla ilgili olduklarını veya başka bir ülkeye ait gözetleme aracı olduklarını gösteren bulgu yok" dedi.

Biden, istihbarat ekiplerinin, bu üç nesnenin büyük olasılıkla hava durumunu inceleyen veya bilimsel araştırmalar yürüten özel şirketler ya da araştırma kurumlarına ait olduğunu değerlendirdiklerini aktardı.

Yönetime geldiğinde istihbarat ekibine tanımlanamayan hava nesneleri hakkında daha geniş bir çalışma yürütmeleri talimatı verdiğini vurgulayan Biden, "Gökyüzündeki nesnelerin sayısında ani bir artış olduğuna dair hiçbir kanıtımız yok" diye konuştu. Biden, son zamanlarda daha çok bu tarz cisimlerin tespit edilmesinin nedeninin radar ayarlarında yapılan değişiklikler olduğunu kaydetti.

Biden, bu konudaki politikalarıyla ilgili Kongre'yi bilgilendireceğini belirterek, hava sahasındaki nesnelerle güvenli ve etkili bir şekilde başa çıkabilmek için bazı düzenlemeler yapacaklarını bildirdi.

Bu kapsamda, uzaydaki insansız hava araçlarıyla ilgili envanterlerin geliştirilmesi ve güncellenmesi, hava sahasındaki nesnelerin tespiti için gerekli kapasitenin geliştirilmesi, bu konudaki kural ve düzenlemelerin güncellenmesi gibi adımlar atacaklarını dile getiren Biden, ayrıca Dışişleri Bakanlığının "büyük ölçüde kuralları belirlenmemiş uzay" ile ilgili küresel normların inşa edilmesi için çalışacağını aktardı.

"Şİ İLE GÖRÜŞMEYİ UMUYORUM"

Biden, Çin ile çatışma değil, rekabet peşinde olduklarını ifade ederek, "Yeni bir Soğuk Savaş niyetinde değiliz. Ancak özür dilemiyorum. Rekabet edeceğiz ve bu rekabeti, çatışmaya dönüşmemesi için sorumlu bir şekilde yöneteceğiz" şeklinde konuştu.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmeyi umduğunu söyleyen Biden, söz konusu balonu düşürerek, "egemenliklerinin ihlalinin kabul edilemez olduğu" yönünde açık bir mesaj verdiklerinin altını çizdi.

Bir gazetecinin, "Ailenizin Çin'deki iş ilişkileri, Çin'le başa çıkma yeteneğinizi tehlikeye mi atıyor?" sorusuna ise Biden "Yok artık!" şeklinde yanıt verdi.