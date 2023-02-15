ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye'ye geliyor

Son dakika haberi... ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye'ye geliyor. Blinken, Münih Güvenlik Konferansı sonrası Almanya'dan deprem bölgesine geçecek. Blinken, Adana'da İncirlik Hava Üssü'nde deprem yardım çalışmalarını izleyecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 22:17
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye'ye geliyor
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Bakan Blinken'ın Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak, Yunanistan'la ikili ilişkileri ele almak ve Türkiye ve Suriye'yi vuran depremde arama-kurtarma çalışmalarını ve diğer organizasyonları gözlemlemek için 16-22 Şubat tarihlerinde Almanya, Türkiye ve Yunanistan'ı ziyaret edeceğini bildirdi.

Sözcü Ned Price, Blinken'in "ABD'nin 6 Şubat depremlerinin neden olduğu yıkımının yaralarını sarmaya çalışan Türk makamlarına yardım etme çabalarını ilk elden görmek için" 19 Şubat'ta Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nü ziyaret edeceğini ifade etti.

Price, Blinken'in Yunanistan'da Başbakan Miçotakis, DışişleriBakanı Dendias ve muhalefet liderleriyle görüşeceğini de belirtti.


ABD Dışişleri Bakanlığı Antony Blinken

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