Joe Biden kanser mi? Joe Biden ne kanseri? Joe Biden'ın sağlık durumu nasıl?

21 Temmuz 2022 Perşembe, 17:49

ABD Başkanı Joe Biden'ın Massachusetts eyaletinde katıldığı bir etkinlikteki konuşmasında fosil yakıtlara işaret ederek "Bunlar yüzünden ben ve birçok insan kansere yakalandık, memleketim Delaware ülkede en çok kanser oranına sahip" ifadeleri kafa karışıklığı yarattı.

JOE BİDEN KANSER Mİ?

Biden'ın bu sözlerinde başkanlık görevine gelmeden önce geçirdiği cilt kanserine işaret ettiğini belirten Bates, Biden'ın geçen yıl kasım ayında yayımlanan sağlık raporunda da bu kanseri geçirdiği bilgisine yer verildiğini anımsattı.

JOE BİDEN'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kovid-19'a yakalandığını ve hafif belirtiler gösterdiğini duyurdu.