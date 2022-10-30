Joe Biden, kongre ara seçimleri için oyunu kullandı
ABD Başkanı Joe Biden, ara seçimlerde erken oy kullanma sürecinin başlamasıyla memleketi Delaware'de oyunu kullandı.
ABD’de Temsilciler Meclisindeki sandalyelerin tamamının ve Senatodaki sandalyelerin üçte birinin oylanacağı ara seçimler için erken oy kullanma süreci başladı.
Kongrenin iki kanadını elinde tutma konusunda zorlu bir mücadeleye girecek Demokrat Başkan Biden, hafta sonu için Daleware eyaletine bağlı memleketi Wilmington’da oyunu kullandı.
Biden, seçim merkezinin çıkışında gazetecilere, ara seçimler konusunda iyi hissettiğini söyledi.
Biden, “Bundan sonra ara seçimin bir referandum olmadığını anlatmaya çalışacağım. Bu bir tercihtir. Temel bir tercih. Ülkenin oldukça farklı iki hali arasında bir tercih” dedi.
ABD liderinin Demokratları oy kullanmaya teşvik etmek için oyunu erken kullandığı belirtiliyor.
Video Haberler
- Vücut direncini arttıran ürünlere ilgi yoğunluğu var
- Ispanak ihtiyacının dörtte birini Bursa karşılıyor
- İşte Atatürk'ün 1934'teki Meclis konuşması görüntüleri
- İmitasyon takıya yoğun ilgi
- Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne kuşlar için 29 ağaç dikildi
- Kışa hazırlanan ağaçlar renk cümbüşü oluşturdu
- Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde en iyi gözlem zamanı
- Topladığı kartonları sanat eserine dönüştürüyor
- Köpek ile keçinin dostluğu görenleri şaşırtıyor
- o anları su altı kamerasıyla kaydetti
En Çok Okunan Haberler
-
- TRT spikerine 'ümmet' cezası
- Zafer Partisi'nde 'Cübbeli Ahmet' istifası
- Yargıdan 'Halil Konakcı' kararı
- Mengü'den Perinçek'e yanıt: 'Cumhur İttifakı'na şok!'
- ‘Türkçe öldü, yaşasın Arapça’cılara ithaf
- ABD'den Rusya'ya tahıl koridoru çağrısı
- Ünlü müzisyen yaşamını yitirdi
- Kılıçdaroğlu'ndan 'başkent'lere mesaj
- Başarır ile Mustafa İnal birbirine girdi
- İzdiham faciaya dönüştü!