Joe Biden, yasa dışı göçmenlerle ilgili kritik kararını duyurdu
ABD Başkanı Joe Biden, ülkesi ile Meksika sınırının yasa dışı göçmen girişine kapatıldığını açıkladı.
ABD Başkanı Joe Biden, ABD-Meksika sınırını yasa dışı göçmen
girişlerine geçici olarak kapatan başkanlık kararnamesini imzalayarak,
Cumhuriyetçilerle Demokratlar arasındaki en önemli tartışmalardan sınır
güvenliği konusunda bugüne kadarki en dikkat çekici adımını attı.
Beyaz Saray, ABD Başkanı Biden'ın, ülkenin güney sınırından
yasa dışı göçmen girişlerinin günlük üst limiti aşmasının ardından başkanlık
kararnamesine onay verdiğini duyurdu.
Buna göre Biden, ABD-Meksika sınırını yasa dışı göçmen
girişlerine geçici olarak ve derhal kapatacak kararnameyi yürürlüğe koyarak,
sınır güvenliği konusunda bugüne kadarki en dikkat çekici adımını attı.
Biden'ın kararnamesi, günlük 2 bin 500 olan üst limitin son
aylarda aşılması nedeniyle yasa dışı sınır geçişlerinin derhal durdurulmasını
ve sınır muhafızlarının yasa dışı göçmenleri sınır dışı etmesini öngörüyor.
1500'ÜN ALTINA DÜŞENE KADAR UYGULANACAK
Konuyla ilgili telekonferans yoluyla basın brifingi veren
bir Beyaz Saray yetkilisi, söz konusu kararın geçici olduğunu ve günlük yasa
dışı göçmen giriş sayısı 1500'ün altına düşene kadar uygulanacağını belirtti.
Biden, kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde
Cumhuriyetçilerle Demokratlar arasındaki en büyük tartışmalardan sınır
güvenliğinde son 3 yıldır uyguladığı politikada ciddi değişiklik anlamına gelen
bu adımla seçim öncesinde bu konudaki tartışmaları lehine çevirmek istiyor.
Biden'ın söz konusu kararnameye ilişkin detayları bugün
Beyaz Saray'daki basın toplantısıyla duyurması bekleniyor.
"KARAR YASA DIŞI"
Öte yandan, Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) ise Biden'ın başkanlık kararnamesinin uygulanmaya başlamasının ardından kararı mahkemeye taşıyacaklarını açıkladı.
ACLU, eski ABD Başkanı Donald Trump
döneminde de benzer bir kararın alındığını, o kararın yasa dışı olduğunu ve
Biden'ın bu kararının da yasa dışı olacağını savundu.
2018 yılında dönemin başkanı Trump, ülke sınırlarından giren tüm yasa dışı göçmenlerin derhal sınır dışı edilmesini öngören "sıfır tolerans" adlı karara imza atmış, 2020 yılında başkanlık seçimlerini kazanan Biden, Trump döneminin bu uygulamasını kaldırmıştı.
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