Joe Biden yine ne yapacağını unuttu

Yayınlanma: 12.11.2023 - 11:45

Güncelleme: 12.11.2023 - 11:45

ABD'de düzenlenen Gaziler Günü töreninde Başkan Joe Biden, askere "şimdi ne yapacaktık?" diye sordu.

Nereye gideceğini bilemeyen Biden, yanındaki askerin kendisini yönlendirmesini bekledi.

Askerin yönlendirmesiyle yerine geçen Biden, unutkanlıklarına bir yenisini daha ekledi.

Biden'ın ne yapacağını bilemediği halinin görüntüsü, sosyal medyaya yansıdı.