Joe Biden yine ne yapacağını unuttu

ABD Başkanı Joe Biden, Gaziler Günü töreninde ne yapacağını unuttu. Biden, askerin yönlendirmesiyle yerine geçti.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 12.11.2023 - 11:45
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ABD'de düzenlenen Gaziler Günü töreninde Başkan Joe Biden, askere "şimdi ne yapacaktık?" diye sordu.

Nereye gideceğini bilemeyen Biden, yanındaki askerin kendisini yönlendirmesini bekledi.

Askerin yönlendirmesiyle yerine geçen Biden, unutkanlıklarına bir yenisini daha ekledi.

Biden'ın ne yapacağını bilemediği halinin görüntüsü, sosyal medyaya yansıdı.


Joe Biden ABD gaziler günü unutkanlık

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