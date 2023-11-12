Joe Biden yine ne yapacağını unuttu
ABD Başkanı Joe Biden, Gaziler Günü töreninde ne yapacağını unuttu. Biden, askerin yönlendirmesiyle yerine geçti.
ABD'de düzenlenen Gaziler Günü töreninde Başkan Joe Biden, askere "şimdi ne yapacaktık?" diye sordu.
Nereye gideceğini bilemeyen Biden, yanındaki askerin kendisini yönlendirmesini bekledi.
Askerin yönlendirmesiyle yerine geçen Biden, unutkanlıklarına bir yenisini daha ekledi.
Biden'ın ne yapacağını bilemediği halinin görüntüsü, sosyal medyaya yansıdı.
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