Joe Biden'dan Bağımsızlık Günü mesajı: Demokrasimizi savunmalıyız

05 Temmuz 2022 Salı, 09:34

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da 4 Temmuz Bağımsızlık Günü nedeniyle asker aileleri ile düzenlenen barbekü etkinliğinde bir konuşma yaptı.

Joe Biden, ABD'nin her zaman kendi yoluna gittiğini belirterek, "Her zaman imtihan edildik ancak hiçbir zaman başımızı alıp gitmedik" ifadesini kullandı.

Biden, özgürlüğün hem ABD'de hem de yurt dışında "saldırı altında" olduğunu belirterek, "Her gün demokrasimiz konusunda hiçbir şeyin garanti altında olmadığını hatırlıyoruz, bunun için mücadele etmeli, demokrasimizi savunmalıyız" mesajını verdi.

Biden ayrıca, Chicago'da Bağımsızlık Günü kutlamasında düzenlenen silahlı saldırıya işaret ederek, "Bugün birçok Amerikalının etrafına bakıp, ABD'nin oldukça bölünmüş olduğunu gördüğünü ve bundan endişe ettiğini biliyorum. Bunu anlıyorum ancak biz bölündüğümüzden daha çok birleşmiş haldeyiz" dedi.