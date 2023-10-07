Joe Biden'dan İsrail'e yapılan saldırıya ilişkin açıklama
ABD Başkanı Joe Biden, Hamas’ın İsrail’e yönelik başlattığı saldırılarla ilgili İsrail'e kendisini savunması için desteklerinin süreceğini söyledi.
ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’da, yanında Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile kameraların karşısına geçerek İsrail’e yönelik saldırılar üzerine açıklamalarda bulundu.
İsrail’in kendisini savunması için gerekli yardımların sağlanması konusunda desteğe devam edeceklerini belirten Biden, "Benim yönetimimin İsrail’e desteği kaya gibi sağlam ve sarsılmazdır" dedi.
"DÜNYA İZLİYOR"
Biden, çatışmalarda, İsrail ve Filistin dışındaki taraflara da isim vermeden seslenerek, "Bunu en açık şekilde ifade edeyim ki; şu an İsrail’e düşman olan herhangi bir tarafın bu saldırılardan avantaj sağlamak için yararlanacağı bir zaman değildir. Dünya izliyor." ifadelerini kullandı.
ABD ile İsrail arasında askeri, istihbarat ve diplomatik düzeyde temasların sürdüğünü kaydeden Biden, ekibinin Mısır, Türkiye, Katar, Suudi Arabistan gibi bölge ülkelerinin yanı sıra Avrupa’daki ortakları ve Filistin yönetimi ile de irtibatta olduğu bilgisini paylaştı.
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