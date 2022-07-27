Joe Biden’ın Covid-19 testi negatife döndü
Covid-19’a yakalanan ABD Başkanı Joe Biden’a dün gece ve bu sabah yapılan Covid-19 testlerinin negatif çıktığı açıklanırken, Biden'ın 5 günlük karantinasının sona erdiği aktarıldı.
ABD Başkanı Joe Biden, 21 Temmuz’da Covid-19’a yakalanmış ve kendisini Beyaz Saray’da karantinaya almıştı.
Paxlovid ilacıyla tedavi edilen Biden’ın, dün gece ve bu sabah yapılan Covid-19 testlerinin negatif çıktığı açıklandı. Biden’ın doktoru Kevin O'Connor, Biden’ın 5 gündür uyguladığı karantinanın sona ereceğini belirterek, Covid-19 semptomlarının neredeyse tamamen düzeldiğini belirtti. O'Connor ayrıca, Paxlovid'in tedavisinin 36 saat önce sona erdiğini ve "geri tepme" ihtimali nedeniyle Biden’a uygulanan test temposunu artıracağını aktardı.
Biden ise sosyal medya hesabından negatif çıkan testinin resmini paylaşarak, “Oval Ofise geri dönüyorum. İyi bakım için Doktora (Kevin O'Connor) ve desteğiniz için hepinize teşekkürler” dedi.
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