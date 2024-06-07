Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’ın yargılandığı davada tanıklar dinlendi

Yayınlanma: 07.06.2024 - 10:06

Güncelleme: 07.06.2024 - 10:06

ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’ın uyuşturucu etkisi altındayken silah satın alma suçlamasıyla yargılandığı davaya Delaware Bölge Mahkemesi’nde devam edildi. Davanın 4’üncü gününde tanıklar ifade vermeyi sürdürdü.

Hunter Biden’ın beyin kanseri nedeniyle hayatını kaybeden kardeşi Beau Biden’ın eşi olan ve eşinin ölümünden sonra Hunter Biden ile ilişki yaşayan Hallie Biden, ilk kez 2015-2016 yıllarında Hunter Biden’ın kullandığı uyuşturucuları bulduğunu söyledi.

2017 ve 2018 yılları arasında Hunter Biden ile uyuşturucu kullanımı hakkında konuşmalar yaptığını ve ona "Bu böyle devam edemez, bunu yapamayız" dediğini ifade eden Hallie Biden, Hunter Biden’ın bazen "Beni rahat bırak, ben iyiyim" dediğini, bazen de "Ben bir bağımlıyım ve bunu kendi yöntemlerimle çözeceğim" dediğini anlattı. Bir dönem Hunter Biden ile birlikte uyuşturucu kullandığını doğrulayan Hallie Biden, "Yaşadığım korkunç bir deneyimdi. Utanıyorum, mahcubum ve hayatımın o döneminden pişmanlık duyuyorum" diyerek uyuşturucu kullanmayı Ağustos 2018’de bıraktığını vurguladı.

“SİLAHI ÇÖP KUTUSUNA ATTIM”

23 Ekim 2018’de Hunter Biden uyurken onun aracını temizlemeye gittiğini ve uyuşturucu madde ile birlikte silah bulduğunu belirten Hallie Biden, o gün ilk kez bir silahı bu kadar yakından gördüğünü ifade etti. Silahı görünce korktuğunu kaydeden Hallie Biden, "Panikledim ve silahtan kurtulmak istedim. Hunter’ın kendisine ya da çocuklarına zarar vermesini istemedim" şeklinde konuştu.

Bu nedenle silahtan kurtulmaya karar verdiğini söyleyen Hallie Biden, “Bir markete götürdüm ve silahı orada bulunan çöp kutusuna attım” ifadelerini kullandı. Silahı çöpe atması nedeniyle Hunter Biden’ın kendisine kızdığını belirten Hallie Biden, 6 Ekim ve 22 Ekim 2018 tarihleri arasında Hunter Biden’ın uyuşturucu kullandığına şahsen tanık olmadığını da sözlerine ekledi.

SİLAHI ÇÖPTEN ALAN ŞAHIS İFADE VERDİ

Eski polis memuru Millard Greer ise Hunter Biden’ın silahını atıldığı çöp kutusunda bulamadıklarını, ancak geri dönüşüm malzemeleri toplayan bir adamın silahı aldığını tespit ettiklerini söyledi.

Daha sonra tanık kürsüsüne çıkan Edward Banner isimli şahıs ise 2018 yılında Delaware’deki bir marketin önündeki çöp kutusunda silah bulduğunu ve silahı aldığını doğruladı.

25 YIL HAPİS CEZASI ALABİLİR

Kardeşi Beau Biden’ın 2015 yılında beyin kanseri nedeniyle hayatını kaybetmesi sonrasında uyuşturucu ve alkole yöneldiği bilinen Hunter Biden, 2018 yılında uyuşturucu bağımlılığının pençesindeyken Delaware eyaletinde ateşli silah satın almakla suçlanıyor.

Hunter Biden’a yönelik suçlamalar arasında federal lisanslı bir silah satıcısına yalan söylemek, silah alırken yanlış beyanda bulunmak ve 11 gün boyunca yasadışı olarak silah bulundurmak yer alıyor. İlk kez görevi başındaki bir ABD başkanının oğlunun hakim karşısına çıkması nedeniyle önem taşıyan dava sonunda Hunter Biden’ın 25 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.