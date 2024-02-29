Hunter Biden, Temsilciler Meclisinde ifade verdi: İddiaları reddetti

ABD Başkanı Joe Biden'in oğlu Hunter Biden, Temsilciler Meclisi komitesinde verdiği ifadede "babasını işlerine karıştırmadığını" öne sürdü.

AA
Yayınlanma: 29.02.2024 - 08:39
Hunter Biden, Temsilciler Meclisinde ifade verdi: İddiaları reddetti
Abone Ol google-news

Hunter Biden, bugün Temsilciler Meclisi Denetleme Komitesinin kapalı oturumunda ifade vermek için ABD Kongresi'ne geldi.

Oturumun açılış konuşması metninde Biden, "Bugün komitelere, bu soruşturmanın yanlış iddialarına son vermesi gereken tartışılmaz bir gerçeği sunmak için buradayım: Babamı işime karıştırmadım" ifadelerini kullandı.

Biden, hakkındaki iddiaların "yalan" olduğunu söyleyerek, ne avukatlık yaparken, ne de yurt içi veya yurt dışı yatırım ve işlemlerinde, yönetim kurulu üyesi olduğu kuruluşlarda, hiçbir yerde babasını "asla" işlerine karıştırmadığını savundu.

Açılış konuşmasının ardından kapalı oturumda Biden, Cumhuriyetçi Kongre üyelerinin sorularını cevaplamaya devam etti.

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisinin ilgili komiteleri, ABD Başkanı Joe Biden'ın görevden alınmasına yönelik soruşturma kapsamında oğlu Hunter Biden'ı ifadeye çağırmış, Biden ise bunu ancak "halka açık olması" şartıyla kabul edeceğini söylemişti. Önce kapalı oturumda ifadesi talep edilen Hunter Biden ifade vermeye gitmemişti.

Aylar süren tartışmaların ardından Biden, Temsilciler Meclisi Denetleme Komitesinin kapalı oturumda bugün ifade vermeyi kabul etmişti.

Temsilciler Meclisinin, ABD Başkanı'na yönelik çok yönlü azil soruşturmasında, Biden'ın aile üyelerinin yabancı iş anlaşmalarından uygunsuz bir şekilde yararlanıp yararlanmadığı veya bu politikayı fayda sağlamak için kullanıp kullanmadığına ilişkin iddiaların yanı sıra Adalet Bakanlığının vergi suçlarını uygunsuz bir şekilde yavaşlattığı iddiaları da araştırılıyor.


ABD haberleri ABD Başkanı Joe Biden haberleri

İlgili Haberler

Agrobay'ın patronu Abdurrahman Şentürk'e hapis cezası!

Agrobay'ın patronu Abdurrahman Şentürk'e hapis cezası!
ABD'de 'acil durum' ilan edildi

ABD'de 'acil durum' ilan edildi
Kendini yakan ABD askeri anıldı: 'İsrail'e koşulsuz destek son bulsun'

Kendini yakan ABD askeri anıldı: 'İsrail'e koşulsuz destek son bulsun'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

AKP’li belediyenin inşaatında çalışan bazı sendika üyelerine elektronik kelepçe: Hak arayana ev hapsi!

AKP’li belediyenin inşaatında çalışan bazı sendika üyelerine elektronik kelepçe: Hak arayana ev hapsi!
Azerbaycan-Ermenistan barış görüşmeleri başladı

Azerbaycan-Ermenistan barış görüşmeleri başladı
'Kopya aday' Ahmet Akın kayıplara karıştı

'Kopya aday' Ahmet Akın kayıplara karıştı
Playstation Plus Mart 2024 ücretsiz oyunları belli oldu

Playstation Plus Mart 2024 ücretsiz oyunları belli oldu
Murat Kurum'dan yeni gaf: 'Ya kentsel dönüşümü seçeceğiz ya da risksiz evlerde güvensiz bir yaşamı seçeceğiz'

Murat Kurum'dan yeni gaf: 'Ya kentsel dönüşümü seçeceğiz ya da risksiz evlerde güvensiz bir yaşamı seçeceğiz'
Sakat kaldığı iddiasıyla 25 milyon TL talep etti… O fotoğraf ile gerçek ortaya çıktı!

Sakat kaldığı iddiasıyla 25 milyon TL talep etti… O fotoğraf ile gerçek ortaya çıktı!
İYİ Parti'den istifa eden Cem Karakeçili Cumhuriyet TV'ye konuştu: 'Niçin kaybettiren oluyoruz'

İYİ Parti'den istifa eden Cem Karakeçili Cumhuriyet TV'ye konuştu: 'Niçin kaybettiren oluyoruz'
Sistemi öğrenciler çözdü! Piyangodan 187 milyon TL kazandılar

Sistemi öğrenciler çözdü! Piyangodan 187 milyon TL kazandılar