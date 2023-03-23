Johnson 3 saatlik savunma yaptı

Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 08:10

Güncelleme: 23 Mart 2023 - 08:13

Johnson, Ayrıcalıklar Karma Komisyonu'nda 3 saatlik soru cevap maratonunda savunma yaptı.

Elini İncil’in üzerine koyarak “Yürekten söylüyorum, parlamentoya yalan söylemedim” dedi.

Milletvekilleri tarafından sıkıştırılan Johnson, Covid süresince Başbakanlık’ta sosyal mesafe kurallarının “mükemmel” uygulanmadığını kabul etti.

Komisyon'un yayımlayacağı rapor Johnson'un siyasi geleceğini etkileyecek.

Süreç İngiltere siyasi tarihine Partygate - "Parti skandalı" olarak geçti.

Televizyondan canlı yayınlanan oturumda, Johnson, yapılan buluşmaların parti değil, gerekli olan iş etkinlikleri olduğunu savunmayı sürdürdü.

Karma Komisyonun yürüttüğü soruşturmanın nihai sonucunu henüz açıklamadı.

Ancak Komisyon yayımladığı ara raporda Johnson'ın Parlamento'yu bir çok kez yanıltmış olabileceğini kaydetmişti.

Eğer Komisyon Johnson'ın Parlamento'yu yanılttığına kanaat getirirse, daha sonra bunu dikkatsizlik sonucu mu yoksa bilerek ve isteyerek mi yaptığını değerlendirecek, ne tür bir ceza verilmesi gerektiği konusunda tavsiyede bulunacak.

Komisyon'un tavsiye edeceği cezanın verilebilmesi için Avam Kamarası'nda milletvekilleri tarafından da onaylanması gerekiyor.

Bu tür durumlarda verilebilecek cezalar, özürden Parlamento'dan ihraca kadar uzanabiliyor.

Bir milletvekiline verilen Parlamento'dan uzaklaştırma cezası 10 günü geçiyorsa, seçim bölgesinde ara seçime gidilmesi ihtimali de var.

Bu oylamada milletvekilleri, oylarını partilerinin grup kararıyla değil bireysel olarak verecekler.

Johnson, 19 Haziran 2020'de doğum günü olması dolasıyla Başbakanlık Konutu'nda düzenlenen bir etkinlikte Covid kurallarının gözetilmemesi nedeniyle para cezasına çarptırılmıştı.

Johnson, İngiltere tarihinde yasaları çiğneyen ilk başbakan olarak tarihe geçmişti.

Şu anki başbakan Rish Sunak da aynı olay nedeniyle ceza almıştı.