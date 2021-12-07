Johnson polis gibi giyinerek operasyonlara katıldı
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, hükümetin uyuşturucu ile mücadelesine dair bir mesaj vermek için bir polis gibi giyinerek operasyonlara katıldı.
Liverpool polisinin "Operation Toxic" kapsamında yaptığı baskınları izleyen Johnson, sosyal medyada da gündem oldu.
Johnson; kravat ve gömleğinin üzerine çelik yelek, polis ceketi ve polis beresi giydi.
İngiltere'de hükümetin Noel partileri yapılmaması için yönerge verdikten sonra Başbakanlık'ın partiler düzenlediği iddiaları tepki çekmişti.
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