Johnson polis gibi giyinerek operasyonlara katıldı

07 Aralık 2021 Salı, 09:47

Liverpool polisinin "Operation Toxic" kapsamında yaptığı baskınları izleyen Johnson, sosyal medyada da gündem oldu.

Johnson; kravat ve gömleğinin üzerine çelik yelek, polis ceketi ve polis beresi giydi.

İngiltere'de hükümetin Noel partileri yapılmaması için yönerge verdikten sonra Başbakanlık'ın partiler düzenlediği iddiaları tepki çekmişti.