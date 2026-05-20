JPMorgan'ın zirvesinde 'seks kölesi' suçlaması

20.05.2026 14:10:00
Dış Haberler Servisi
Wall Street’in en güçlü finans devlerinden JPMorgan Chase, bu kez milyar dolarlık yatırımlarla değil, şirket içinden yükselen son derece çarpıcı suçlamalarla gündemde. Gizli uzlaşma pazarlıkları ve milyonlarca dolarlık talepler, krizin daha da derinleşebileceği yorumlarına yol açtı.
Amerikan çokuluslu finans şirketi JPMorgan Chase'in üst düzey yöneticilerinden Lorna Hajdini, kendisini 'seks kölesi' olarak kullandığını öne süren eski mesai arkadaşı Chirayu Rana’ya karşı iftira davası açtı. Banka yönetimi ise Hajdini’ye tam destek verdiğini açıkladı.

Hajdini tarafından açılan karşı davada, eski çalışan Rana’nın para koparmak amacıyla 'ırkçılık', 'cinsel istismar' ve 'cinsel avcılık' gibi tamamen uydurma suçlamalar ortaya attığı savunuldu.

The New York Post’un aktardığına göre Hajdini’nin avukatları, Rana’nın daha önce de başka bir iş yerinde benzer şekilde bir yönetici hakkında sahte cinsel taciz iddiaları ortaya attığını öne sürdü.

Mahkemeye sunulan karşı dava dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:

Hajdini, yasa dışı davranış iddialarının tamamını kesin ve açık şekilde reddetmektedir. Bu suçlamalar tamamen yanlış, kötü niyetli ve uydurmalardır.

'MİLYONLARCA DOLAR İSTEDİ' İDDİASI

Dava dosyasına göre Rana’nın, JPMorgan’ın daha önce sunduğu 1 milyon dolarlık uzlaşma teklifini reddettiği ve dava açmadan önce 20 milyon doların üzerinde bir ödeme talep ettiği öne sürüldü.

Banka ayrıca kendi iç soruşturmasında Rana’nın iddialarını destekleyen hiçbir kanıta ulaşılamadığını açıkladı.

JPMorgan sözcüsü yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Lorna’yı tamamen destekliyoruz. İddiaların ne kendisine ne de firmaya karşı herhangi bir dayanağı olduğuna inanmıyoruz.

“BÖYLESİ BİR TEKLİF BOŞA YAPILMAZ...”

Öte yandan Rana’nın avukatı Daniel Kaiser ise Reuters’a yaptığı açıklamada, kariyeri boyunca işverenlerin 'tamamen uydurma' olduğuna inandıkları bir dava için bu kadar yüksek uzlaşma teklif ettiğini görmediğini söyledi.

Halkla ilişkiler uzmanı Elizabeth Lampert ise büyük şirketlerin bazen yalnızca olumsuz medya ilgisinden kaçınmak için bile uzlaşma yoluna gidebildiğini belirtti.

Reuters’a konuşan Lampert, “JPMorgan gibi büyük bir kurum için, kanıtlanmamış iddialar bile ciddi itibar riski yaratabilir” dedi.

JPMorgan ise son açıklamasında artık herhangi bir uzlaşma teklifinde bulunmayacağını duyurdu.

Rusya ile Çin'den ortak bildiri: "Dünya 'orman kanunlarına' geri dönme riskiyle karşı karşıya" Rusya ile Çin, Pekin’de yayımladıkları ortak bildiride kurallara dayalı uluslararası düzeni ortadan kaldırmak isteyen güçlere karşı sert mesajlar verdi. Moskova ve Pekin, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını 'uluslararası hukuk ihlali' olarak tanımlarken; NATO’nun Asya-Pasifik’e genişlemesini, Japonya’nın yeniden silahlanmasını ve Batı merkezli 'hegemonya siyasetini' açık şekilde hedef aldı.
Mersin katliamının bir benzeri Mısır'da yaşandı: 8 kişi öldü, 5 kişi yaralandı Mısır'daki Asyut kentinde sekiz kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının görüntüleri sosyal medyada gündem olurken, olayın faili polisle çıkan çatışmada öldürüldü. Yetkililer, saldırganın uzun süredir ağır psikolojik rahatsızlıklar yaşadığını ve uyuşturucu kullandığını açıkladı.
Trump ve Putin, Pekin'de nasıl karşılandı? İki ayrı protokol, 5 temel fark... Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Rus meslektaşı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ziyaretinden yalnızca birkaç gün sonra Pekin’de bir araya geldi. Peki, iki karşılama töreni arasındaki temel farklar nelerdi?
Babasının sözleri ülkede kriz çıkardı... Şara özür diledi! Suriye lideri Ahmed Şara'nın babası Hüseyin Şara'nın, Deyrizor halkına yönelik aşağılayıcı ifadeleri ülkede büyük öfke yaratırken, oğul Şara, krizi büyümeden kontrol altına almak için devreye girdi. Babası adına özür dileyen Şara, Deyrizor halkına yönelik kalkınma projeleri vaat etti.