JPMorgan'ın zirvesinde 'seks kölesi' suçlaması

Amerikan çokuluslu finans şirketi JPMorgan Chase'in üst düzey yöneticilerinden Lorna Hajdini, kendisini 'seks kölesi' olarak kullandığını öne süren eski mesai arkadaşı Chirayu Rana’ya karşı iftira davası açtı. Banka yönetimi ise Hajdini’ye tam destek verdiğini açıkladı.

Hajdini tarafından açılan karşı davada, eski çalışan Rana’nın para koparmak amacıyla 'ırkçılık', 'cinsel istismar' ve 'cinsel avcılık' gibi tamamen uydurma suçlamalar ortaya attığı savunuldu.

The New York Post’un aktardığına göre Hajdini’nin avukatları, Rana’nın daha önce de başka bir iş yerinde benzer şekilde bir yönetici hakkında sahte cinsel taciz iddiaları ortaya attığını öne sürdü.

Mahkemeye sunulan karşı dava dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:

Hajdini, yasa dışı davranış iddialarının tamamını kesin ve açık şekilde reddetmektedir. Bu suçlamalar tamamen yanlış, kötü niyetli ve uydurmalardır.

'MİLYONLARCA DOLAR İSTEDİ' İDDİASI

Dava dosyasına göre Rana’nın, JPMorgan’ın daha önce sunduğu 1 milyon dolarlık uzlaşma teklifini reddettiği ve dava açmadan önce 20 milyon doların üzerinde bir ödeme talep ettiği öne sürüldü.

Banka ayrıca kendi iç soruşturmasında Rana’nın iddialarını destekleyen hiçbir kanıta ulaşılamadığını açıkladı.

JPMorgan sözcüsü yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Lorna’yı tamamen destekliyoruz. İddiaların ne kendisine ne de firmaya karşı herhangi bir dayanağı olduğuna inanmıyoruz.

“BÖYLESİ BİR TEKLİF BOŞA YAPILMAZ...”

Öte yandan Rana’nın avukatı Daniel Kaiser ise Reuters’a yaptığı açıklamada, kariyeri boyunca işverenlerin 'tamamen uydurma' olduğuna inandıkları bir dava için bu kadar yüksek uzlaşma teklif ettiğini görmediğini söyledi.

Halkla ilişkiler uzmanı Elizabeth Lampert ise büyük şirketlerin bazen yalnızca olumsuz medya ilgisinden kaçınmak için bile uzlaşma yoluna gidebildiğini belirtti.

Reuters’a konuşan Lampert, “JPMorgan gibi büyük bir kurum için, kanıtlanmamış iddialar bile ciddi itibar riski yaratabilir” dedi.

JPMorgan ise son açıklamasında artık herhangi bir uzlaşma teklifinde bulunmayacağını duyurdu.