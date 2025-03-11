K-pop şarkıcısı Wheesung evinde ölü bulundu

Yayınlanma: 11.03.2025 - 14:40

Güncelleme: 11.03.2025 - 14:41

Güney Koreli ünlü şarkıcı Wheesung, 43 yaşında hayatını kaybetti. Polis, ölüm nedenini belirlemek için otopsi yapmayı planlıyor.

Yerel basında yer alan haberlere göre, gerçek adı Choi Whee-sung olan sanatçı, Pazartesi gecesi annesinin ihbarı üzerine evinde baygın halde bulundu. Olay yerine gelen acil müdahale ekipleri, Wheesung’un yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Polis yetkilileri, şarkıcının ölümünde cinayete dair herhangi bir belirti bulunmadığını, ancak vefatının üzerinden “önemli bir zaman” geçtiğini ifade etti. Bu nedenle kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için otopsi yapılması gerektiğini duyurdu.

Sanatçının bağlı olduğu menajerlik ajansı Tajoy Entertainment, yaptığı açıklamada, “Sanatçı Wheesung aramızdan ayrıldı” diyerek çalışanlarının ve meslektaşlarının derin üzüntü içinde olduğunu belirtti.

KONSERE HAZIRLANIYORDU

Güçlü vokali ve duygusal şarkılarıyla tanınan Wheesung, 2002 yılındaki çıkışından bu yana Güney Kore’de büyük bir hayran kitlesine sahipti. Özellikle “With Me” ve İngiliz şarkıcı Craig David’in “Insomnia” adlı şarkısına yaptığı cover ile büyük başarı yakalamıştı.

Wheesung, ölümünden birkaç gün önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hayranlarına hitap ederek yaklaşan konserini duyurmuş ve “Kilo kaybı tamamlandı. 15 Mart’ta görüşmek üzere” ifadelerini kullanmıştı.

KARİYERİNE GÖLGE DÜŞÜREN SKANDAL

Başarılı kariyerine rağmen Wheesung, 2021 yılında propofol adlı anestezik ilacı yasa dışı kullanmaktan suçlu bulunmuş ve ertelenmiş hapis cezasına çarptırılmıştı.

Bu ilaç, daha önce Michael Jackson’ın 2009’daki ölümüne yol açan aşırı doz nedeniyle de gündeme gelmişti.

GÜNEY KORE’DE EĞLENCE SEKTÖRÜ MERCEK ALTINDA

Wheesung’un ölümü, Güney Kore eğlence sektöründe genç yaşta hayatını kaybeden ünlü isimleri yeniden gündeme getirdi.

Sadece geçen ay, 24 yaşındaki Güney Koreli oyuncu Kim Sae-ron evinde ölü bulunmuştu. Aynı şekilde 2023 yılında, K-pop grubu Astro’nun üyesi Moonbin 25 yaşında hayata veda etmişti.

Önceki yıllarda da SHINee’nin solisti Jonghyun (2017), 100% grubundan Minwoo (2018), ve 2019’da Goo Hara ile Sulli gibi birçok genç sanatçı hayatını kaybetmişti.