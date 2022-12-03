Kabe'de ibadet etmek isteyenler için yeni uygulama: Elektrikli araç
Kabe'nin de içinde bulunduğu Mescid'i Haram bölgesinde ibadet edenler için yeni bir uygulama hayata geçildi. Safa-Merve tepeleri arasında yürüyerek yapılması gereken ibadetin elektrikli araçlarla yapıldığı görüldü.
Müslümanların kutsal kabul ettiği Mescid'i Haram bölgesinde ilgi çeken görüntüler kaydedildi. Görüntülerde Hac ve Umre ibadetinin bir parçası olan, yaklaşık 400 metrelik bir alanın yürüyerek katedilmesi gereken Say yürüyüşünün yapılacağı alanda elektrikli araçların kullanıldığı görüldü.
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