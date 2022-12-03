Kabe'de ibadet etmek isteyenler için yeni uygulama: Elektrikli araç

03 Aralık 2022 Cumartesi, 16:47

Müslümanların kutsal kabul ettiği Mescid'i Haram bölgesinde ilgi çeken görüntüler kaydedildi. Görüntülerde Hac ve Umre ibadetinin bir parçası olan, yaklaşık 400 metrelik bir alanın yürüyerek katedilmesi gereken Say yürüyüşünün yapılacağı alanda elektrikli araçların kullanıldığı görüldü.