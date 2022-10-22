Elektrikli araç ve batarya için 1.2 trilyon dolar planlanıyor

22 Ekim 2022 Cumartesi, 07:00

Benchmark Mineral Intelligence ve üreticilerin verilerine göre otomotiv ve batarya üreticileri daha önce görülmemiş seviyelerde elektrikli araç üretmeyi planlıyor.

Elektrikli araçlara yapılacak yatırımın büyüklüğü resmi olarak açıklanmış değil, haberde bahsedilen miktar Reuters'da daha önce yer alan yatırım tahminlerine göre hesaplandı ve bir yıl önce yayımlanan miktarın iki katından fazla.

Yatırımın büyüklüğünü anlamak için bünyesinde Google ve Waymo bulunan Alphabet'e bakılacak olursa, şirketin piyasa değeri 1,3 trilyon dolar.

Analistlere göre otomotiv üreticileri, 2030'a kadar 54 milyon bataryalı elektrikli araç üretmeyi planlıyor. Bu sayı toplam araç üretiminin yüzde 50'sinden fazlaya tekabül edecek.

YATIRIMINDA TESLA DİKKAT ÇEKİYOR

Otomotiv ve batarya üreticileri elektrikli araç üretimi için 2030'a kadar batarya üretim kapasitesini 5.8 terawatt/saate (TWh) yükseltmeyi hedefliyor.

Elektrikli araç yatırımlarında Tesla önde geliyor. Şirket CEO'su 2030'a kadar 20 milyon elektrikli araç üretme planının çerçevesini çizdi.

Bu üretim için 3 terawatt/saat ile çalışan bataryalara ihtiyaç duyulacağı düşünülüyor.

Volkswagen 2030'a kadar küresel elektrikli araç portfolyosunu oluşturmak için 100 milyar dolar harcama yapmayı, Avrupa ile Kuzey Amerika'da yeni batarya fabrikaları kurmayı ve kilit hammadde arzını bu şekilde sağlamayı planlıyor.

TOYOTA'DAN BÜYÜK HEDEF

Toyota elektrikli araç üretmek ve batarya üretimini artırmak için 70 milyar dolar yatırımda bulunmayı, 2030'a kadar ise en az 3,5 milyon batarya ile çalışan elektrikli araç satışı gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Ford yeni elektrikli araçlara ayrılacak bütçeyi artırmaya devam ediyor. Mevcut yatırım bütçesi 50 milyar dolar olan şirket 2030'a kadar yaklaşık 3 milyon elektrikli araç üretmeyi hedefliyor. Bu seviye, Ford'un mevcut üretim hacminin yarısına denk geliyor.

Mercedes-Benz elektrikli araç geliştirme ve üretimi için en az 47 milyar dolar ayırırken, BMW, Stellantis ve General Motors şirketlerinin de her biri elektrikli araç ve bataryalar için en az 35 milyar dolar harcamayı planlıyor.