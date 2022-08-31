Kabil'de bombalı saldırı düzenlendi: 2 ölü
Afganistan'ın başkenti Kabil'de bombalı saldırı düzenlendi, 2 kişi ölürken saldırıyı üstlenen olmadı.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.
Taliban yönetiminin Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Halid Zadran, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Kotal Hayirhane bölgesinde bomba yüklü aracın patlatıldığını söyledi.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Zadran, 3 kişinin de yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Görgü tanıkları ise saldırının Taliban konvoyuna yönelik olduğunu öne sürdü.
Öte yandan Taliban yönetimi, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin ilk yıl dönümü nedeniyle dün ve bugün çeşitli etkinlikler ve kortej yürüyüşleri düzenledi.
İlgili Haberler
- Son Dakika: Avrupa, Ruslara kapıyı kapattı
-
Video Haberler
- Arnavutköy açıklarında hortum!
- Canlı yayında kedi tokadı viral oldu
- Babacan ve yurttaş arasında güldüren diyalog
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
- 130 yavru dünyaya geldi
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
En Çok Okunan Haberler
-
- Saadet bozan ‘Servet’
- 'AKP gençliği karakol bastı, polisi dövdü'
- Saray'da istifa depremi
- Atatürk'ü anmayan vali yuhalandı
- Adliyelerde 'Cübbeli' yoğunluğu
- Soylu, sürüklenen öğretmeni hedef gösterdi!
- Kadın ve çocukları hedef alan imamla ilgili yeni gelişme
- 'Vekaletinizi şerefle kabul ediyorum'
- Mihail Gorbaçov yaşamını yitirdi
- ‘Yurttaşların güvenliği için’