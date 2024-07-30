Kabine değişikliğinin ardından... Cumhurbaşkanı Yardımcısı görevinden istifa etti

Tanzanya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Abdulrahman Kinana'nın görevinden istifa ettiği bildirildi.

AA
Yayınlanma: 30.07.2024 - 09:38
Kabine değişikliğinin ardından... Cumhurbaşkanı Yardımcısı görevinden istifa etti
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İktidardaki Devrimci Partiden (CCM) yapılan yazılı açıklamada, Kinana'nın görevinden istifa ettiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan'ın istifa sonrası Kinana'dan görevine devam etmesini istediği ancak Kinana'nın istifada ısrarcı olduğu kaydedildi.

2022'DEN BERİ GÖREV YAPIYORDU

Kinana, Nisan 2022'den beri Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Hassan, 22 Temmuz'da, kabine değişikliği çerçevesinde Dışişleri Bakanı January Makamba ile Bilgi İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Nape Nnauye'yi görevden almıştı.


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