Kaçak altın madeninde heyelan: En az 30 ölü

Yayınlanma: 22.02.2024 - 11:28

Güncelleme: 22.02.2024 - 11:28

Venezuela'nın Bolivar eyaletindeki yasa dışı altın madeninin toprak kayması sonucu ilk belirlemelere göre 30 kişi öldü, 100'den fazla kişi toprak altında kaldı.

Venezuelalı yetkililer, eyalete bağlı Angostura kasabasında, yasa dışı işletilen altın madeninde çökme meydana geldiğini açıkladı.

Faciada şimdiye kadar 30 kişinin hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, 100'den fazla kişinin de mahsur kaldığını ifade etti.

Basın açıklaması yapan Bolivar Eyaleti Vatandaş Güvenliği Sekreteri Edgar Colina Reyes, bağımsız bir komisyonunun bölgeye hareket ettiğini ve olaya ilişkin kapsamlı soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Helikopterle kasabaya arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Venezuela basınında çıkan haberlerde çökmenin heyelandan kaynaklandığı ve toprak altında tam olarak kaç kişinin kaldığının bilinmediği ifade edildi.

Merkezi Venezuela'da bulunan yayın kuruluşu Telesur, toprak kayması yaşanan anları yayınladı.