Kaçak petrol rafinerilerine müdahale: Havadan vuruldu

Yayınlanma: 18.09.2023 - 08:26

Güncelleme: 18.09.2023 - 08:27

Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) Sözcüsü Edward Gabkwet, yaptığı açıklamada, ordunun, ülkenin Rivers eyaletinde belirlediği yasa dışı petrol rafinerilerine hava operasyonları düzenlediğini belirtti.

Gabkwet, operasyonlarda 8 kaçak rafinerinin imha edildiğini bildirdi.

Nijerya'da 200'den fazla yasa dışı petrol rafinerisi faaliyet gösteriyor. Ülkede son bir ayda 30 kaçak rafineri imha edilmişti.

Nijerya'nın tespit edilmiş petrol rezervleri, yaklaşık 37 milyar varille dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ini oluşturuyor.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8'inci ülke ve petrol ihracatı bakımından da 6'ncı sırada yer alıyor.

Petrol yataklarının bulunduğu Delta bölgesinde, silahlı grupların petrol alanlarına yönelik sabotajları, çatışmalar ve adam kaçırma olayları yaşanıyor.