Nijerya'da firari mahkumlar için yakalama talimatı: Gece gündüz çalışacağız

Yayınlanma: 04.09.2023 - 08:13

Güncelleme: 04.09.2023 - 08:14

Nijerya Devlet Başkanı İçişleri Bakanı Olubunmi Tunji-Ojo, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tinubu'nun ülke genelinde kaçan tüm mahkumların yakalanması için talimat verdiğini belirtti.

Nijerya Islah Servisinin bu kişileri yeniden yakalamak için ülkedeki güvenlik kurumlarıyla işbirliği içinde çalışacağını kaydeden Tunji-Ojo, "Nerede olurlarsa olsunlar yakalanmaları için gece gündüz çalışacağız" dedi.

Nijerya'da 2021-2022'te 7 cezaevine düzenlenen silahlı saldırılarda aralarında siyasetçilerin de bulunduğu 400'den fazla mahkum firar etmişti.