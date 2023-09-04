Nijerya'da firari mahkumlar için yakalama talimatı: Gece gündüz çalışacağız

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, ülkesindeki cezaevi saldırılarında firar eden tüm mahkumların yakalanması için talimat verdi.

AA
Yayınlanma: 04.09.2023 - 08:13
Nijerya'da firari mahkumlar için yakalama talimatı: Gece gündüz çalışacağız
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Nijerya Devlet Başkanı İçişleri Bakanı Olubunmi Tunji-Ojo, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tinubu'nun ülke genelinde kaçan tüm mahkumların yakalanması için talimat verdiğini belirtti.

Nijerya Islah Servisinin bu kişileri yeniden yakalamak için ülkedeki güvenlik kurumlarıyla işbirliği içinde çalışacağını kaydeden Tunji-Ojo, "Nerede olurlarsa olsunlar yakalanmaları için gece gündüz çalışacağız" dedi.

Nijerya'da 2021-2022'te 7 cezaevine düzenlenen silahlı saldırılarda aralarında siyasetçilerin de bulunduğu 400'den fazla mahkum firar etmişti.


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