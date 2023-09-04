Nijerya'da firari mahkumlar için yakalama talimatı: Gece gündüz çalışacağız
Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, ülkesindeki cezaevi saldırılarında firar eden tüm mahkumların yakalanması için talimat verdi.
Nijerya Devlet Başkanı İçişleri Bakanı Olubunmi Tunji-Ojo, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tinubu'nun ülke genelinde kaçan tüm mahkumların yakalanması için talimat verdiğini belirtti.
Nijerya Islah Servisinin bu kişileri yeniden yakalamak için ülkedeki güvenlik kurumlarıyla işbirliği içinde çalışacağını kaydeden Tunji-Ojo, "Nerede olurlarsa olsunlar yakalanmaları için gece gündüz çalışacağız" dedi.
Nijerya'da 2021-2022'te 7 cezaevine düzenlenen silahlı saldırılarda aralarında siyasetçilerin de bulunduğu 400'den fazla mahkum firar etmişti.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘2012 yılından beri…’
- Ek MTV kararına itiraz edilebilir mi?
- Tohumları kanserin baş düşmanı!
- Kıdem tazminatı ve 65 yaş aylığı ne kadar oldu?
- CHP’li vekil Ankara’da adaylığını duyurdu
- Finalde TRT skandalı... Tarihi maçı izleyemedik!
- Yeşim Salkım'dan Buket Aydın'a 'Ebrar Karakurt' tepkisi!
- Ceylan Ertem’den Serdar Ortaç projesine sert sözler!
- Danışman krizine ilk açıklama!
- Final maçı dev ekranlardan yayınlanacak!