Kaçakçılık şüphesiyle bekletilmişti: Hindistan'a ulaştı

Yayınlanma: 26.12.2023 - 15:13

Güncelleme: 26.12.2023 - 15:13

Hindistan vatandaşlarını taşıyan, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Nikaragua'ya sefer gerçekleştiren Romanya merkezli Legend Havayolları'na ait yolcu uçağı yakıt ikmali için 21 Aralık'ta Fransa'daki havalimanına indi. Ancak Fransız yetkililer'in aldıkları bir ihbar üzerine harekete geçti ve "insan kaçakçılığı" yapıldığı şüphesiyle 300’den fazla yolcusu bulunan uçağın yeniden havalanmasına izin vermedi.

Günlerdir Fransa’nın kuzeydoğusundaki Chalons-Vatry Havalimanı’nda bekletilen yolcu uçağına yeniden uçuş izni verilmesinin ardından uçak, 276 yolcusuyla Hindistan'ın Mumbai kentine iniş yaptı. Yolculardan 25'i "sığınma" başvurusu yaptığı gerekçesiyle Fransa'da kalırken, uçakta bulunan 2 yolcunun ise "insan kaçakçılığı"ndan Fransa'da gözaltına alındığı öğrenildi.

Yolcuların büyük bir kısmının BAE’de çalışan Hindistan vatandaşı olduğu ifade edilirken, Fransız yetkililer bazı yolcuların ABD'ye ya da Kanada’ya giriş yapmadan önce Nikaragua’ya gitmek istemiş olabileceğini söyledi.

Öte yandan, uçağın neden Nikaragua yerine Mumbai'ye uçtuğuna ilişkin bir açıklama yapılmadı.