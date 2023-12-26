Banksy'nin eserini çalmışlardı: Tutuklandılar

Yayınlanma: 26.12.2023 - 14:57

Güncelleme: 26.12.2023 - 14:57

Sokak sanatçısı Banksy'nin Londra'daki bir sokak tabelasına yaptığı eseri çalarken fotoğraflanan ve ardından yakalanıp gözaltına alınan iki kişi, tutuklandı.

Dünyanın farklı yerlerinde yaptığı şablon tekniğinde grafitilerle tanınan İngiliz sokak sanatçısı Banksy, son olarak Londra'nın Peckham bölgesinde, "Stop" (Dur) yazılı trafik tabelası üzerine yaptığı üç İHA'yla yeni bir esere imza atmıştı.

Eserlerinde savaş karşıtlığına sık sık yer veren Banksy, son eserini Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmış, ancak paylaşımdan kısa süre sonra bir kişi, tabelayı başka birisinin de yardımıyla yerinden sökerek bisikletle uzaklaşmıştı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Londra Metropolitan Polisi, söz konusu kişilerin kısa sürede yakalanıp gözaltına alındığını duyurmuştu. Polis şimdi de iki hırsızın tutuklandığı haberini verdi.

Banksy'nin "dur" levhası üzerine çizdiği üç insansız hava aracı ile Gazze'de ateşkes mesajı verdiği düşünüldü.