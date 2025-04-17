Kaçırılan ABD’li misyoner operasyonla kurtarıldı
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde geçen hafta kaçırılan ABD'li misyoner Josh Sullivan, düzenlenen operasyonla kurtarıldı.
Polisten yapılan açıklamada, 10 Nisan'da Doğu Cape eyaletinin Gqeberha şehrindeki Motherwell Fellowship Baptist Kilisesi'nde vaaz verdiği sırada silahlı ve maskeli kişilerce kaçırılan Sullivan'ın, Güney Afrika kolluk kuvvetlerinin koordineli operasyonuyla kurtarıldığı belirtildi.
Açıklamada, güvenlik güçleri ile çatışmaya giren 3 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.
ABD'li misyonerin, operasyonda yara almadan kurtulduğunun aktarılan açıklamada, Sullivan'ın sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi paylaşıldı.
Resmi verilere göre, Güney Afrika'da 2024'te 17 binden fazla kaçırma vakası meydana gelmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- YSK'den 'olağanüstü kurultay' kararı
- Armağan Çağlayan: 'Ülkece Çatalca Müftüsü mü olduk?'
- Önder'in sağlık durumu ile ilgili yeni gelişme
- Meclis’te AYM'nin Can Atalay kararı okundu
- Kütahyalı hakkında resen soruşturma başlatıldı
- CHP, bir kurultay daha yapacak!
- Tarkan'ın anne acısı
- Özel, Devlet Bahçeli'ye seslendi
- 'Bu haberi bir muhalif yapsaydı...'
- 6 araştırma şirketinin anketinde çarpıcı sonuç!