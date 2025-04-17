Kaçırılan ABD’li misyoner operasyonla kurtarıldı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde geçen hafta kaçırılan ABD'li misyoner Josh Sullivan, düzenlenen operasyonla kurtarıldı.

Kaçırılan ABD’li misyoner operasyonla kurtarıldı
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AA
Yayınlanma: 17.04.2025 - 09:43

Polisten yapılan açıklamada, 10 Nisan'da Doğu Cape eyaletinin Gqeberha şehrindeki Motherwell Fellowship Baptist Kilisesi'nde vaaz verdiği sırada silahlı ve maskeli kişilerce kaçırılan Sullivan'ın, Güney Afrika kolluk kuvvetlerinin koordineli operasyonuyla kurtarıldığı belirtildi.

Açıklamada, güvenlik güçleri ile çatışmaya giren 3 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

ABD'li misyonerin, operasyonda yara almadan kurtulduğunun aktarılan açıklamada, Sullivan'ın sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi paylaşıldı.

Resmi verilere göre, Güney Afrika'da 2024'te 17 binden fazla kaçırma vakası meydana gelmişti.


Etiketler: #ABD #misyoner

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