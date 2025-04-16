Nissan'ın ardından Honda da üretimi ABD'ye kaydırıyor!

Yayınlanma: 16.04.2025 - 17:30

Güncelleme: 16.04.2025 - 17:34

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergileri ile otomobil üreticilerini zorlayan politikalarının ardından Japonya'da Nissan'dan sonra bu kez Honda'nın üretimi ABD'ye kaydıracağı açıklandı.

Honda Motor şirket sözcüsü reuters'ın aktardığına göre yaptığı açıklamada, ABD'ye yönelik beş kapılı Civic hibrit modelinin üretimini Japonya'dan Indiana'ya kaydıracağını söyledi.

Sözcü, Tokyo yakınlarındaki Yorii fabrikasında modelin üretiminin muhtemelen haziran veya temmuz ayında sona ereceğini aktardı.

KARAR SÜRPRİZ OLMADI

Japonya'nın ABD ile olan iyi ilişkileri bilinirken Japonya menşeli firmaların yatırımları kaydırması sürpriz değil.

ABD Başkanı Trump, gümrük vergisi uygulamalarından önce Japonya Başbakanı İşiba Şigeru ile ortak basın toplantısı düzenlemişti.

Şubat ayında yapılan bu toplantıda Japonya Başbakanı Şigeru, Japonya'dan ABD'ye benzeri görülmemiş bir yatırım yapılacağını, çok sayıda istihdam yaratılacağını ve hedefin 1 trilyon dolar olduğunu söylemişti.

İki ülke arasındaki iyi ilişkiler bu seviyedeyken Trump'ın vergi politikaları ile ABD'ye otomotiv yatırımının hızlı şekilde arttığını söylemek Japon otomobil devlerinin yatırımları kaydırmasına rağmen henüz mümkün değil.

İlerleyen süreçte özellikle Avrupalı üreticilerin yatırım üzerine alacağı kararlar merakla bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Trump'ın politikası, Japonya'dan ithal edilen otomobiller de dahil pek çok ülkeden yapılan ithalatta gümrük vergisi uygulanmasını öngörüyordu. Çin hariç tüm ülkeler için 90 günlük bir erteleme kararına karşın bu sürenin sonunda hangi ülkelerden ne oranda vergi alınacağı henüz net değil. Program dahilinde Trump pek çok kez farklı oranlar telaffuz etmiş ve Japonya üzerinde ağırlıklı olarak öngörülen nihai sonuç ise yüzde 25 gümrük vergisini göstermişti.

Japonya merkezli otomotiv şirketi Nissan da amiral gemisi Rogue modelinin üretimi için ABD’de yatırım kararı almış, bu karar ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı gümrük vergilerinin ardından gelmesi ile dikkat çekmişti.