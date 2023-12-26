Kaçırılan futbolcu yaşadıklarını anlattı: Rus ruleti oynamaya zorladılar

Yayınlanma: 26.12.2023 - 12:50

Güncelleme: 26.12.2023 - 12:52

Brezilyalı eski futbolcu Marcelinho Carioca, 17 Aralık'ta bir müzik konserine katıldıktan sonra ortadan kaybolmuştu.

Basında yer alan haberlere göre konserden önce yabancı bir kadınla birlikte mekandan ayrılmıştı.

İspanyol Valencia ve Brezilyalı Corinthians'ın eski futbolcusu Carioca'nın arabası konser alanından 25 kilometre uzakta bulundu.

Kimliği belirsiz kişiler, Carioca'nın ailesiyle temasa geçerek serbest bırakılması karşılığında 18 bin dolar fidye talep etti.

18 Aralık'ta Carioca sivil polisler tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda serbest kaldı. Kaçırılma olayına karıştıkları şüphesiyle iki kişi tutuklandı.

Carioca, olayla ilgili yaşadıklarını anlatarak, "Paraya ihtiyacımız var' dediler. Hesabınızda para olmaması imkansızdır. Oyuncuların parası var. 'Hiç Rus ruleti oynadınız mı?' diye sordular. Altı mermi kapasiteli silindirin döndüğünü duyuyordunuz ama hiçbir şey göremiyordunuz. Sonra silahı havlunun altına koydular. Kimse birbiriyle konuşmadı, korkmuştuk" dedi.

Carioca, serbest kalmasına ilişkin olarak şunları kaydetti:

"Bir polis helikopteri sesi duyduk. Bir polis kapıya geldi ve şöyle dedi: 'İçeri geliyorum, kapıyı açın.' Daha sonra ne olacağını bilmiyordum. Dedim ki: 'Bizi vuracaklar, öldürecekler.' Sonra polis, "İçeri gel, gitmekte özgürsün' dedi. Ona babam, kardeşim, arkadaşım gibi sarıldım. Çünkü o hayatını tehlikeye atmıştı."