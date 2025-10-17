Kaddafi'nin oğlu kefaletle serbest bırakıldı

Lübnan, Libya’nın devrik lideri Muammer Kaddafi’nin oğlu Hannibal Kaddafi’nin 11 milyon dolar kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi. Ancak Kaddafi’nin avukatları, bu miktarı ödeyecek maddi imkânının bulunmadığını açıkladı.

Karar, Beyrut Soruşturma Hakimi Zaher Hamade tarafından alındı. Kaddafi’nin serbest bırakılmasına izin verilirken, yurt dışına çıkış yasağı da getirildi.

Hannibal Kaddafi, 2015 yılından bu yana Lübnan’da herhangi bir suçlama yöneltilmeden tutuklu bulunuyordu. Polis karakolundaki hücresinde sağlık durumunun kötüleştiği bildirilen Kaddafi’nin, defalarca açlık grevi yaptığı ve birçok kez hastaneye kaldırıldığı biliniyor.

Avukatları, son aylarda durumunun ağırlaştığını belirterek tahliye talebinde bulunmuştu.

İMAM MUSA ES-SADR DOSYASI

Lübnan makamları, Kaddafi’yi 1978’de Libya’da kaybolan Şii din adamı İmam Musa es-Sadr’ın akıbetine ilişkin bilgi gizlemekle suçluyor.

Ancak Kaddafi, olayın yaşandığı tarihte yalnızca iki yaşında olduğunu vurgulayarak suçlamaları reddediyor ve adaletsizliğin kurbanı olduğunu söylüyor.

Hannibal Kaddafi, 2011’de babası Muammer Kaddafi’ye karşı başlayan halk ayaklanması sırasında Libya’dan kaçtı. Devrim sürecinde ülkesini terk eden Kaddafi, eşi Aline Skaf ve çocuklarıyla birlikte Suriye’de sürgün hayatı yaşarken kaçırılarak Lübnan’a getirildi.

Kaddafi daha sonra yerel bir silahlı grup tarafından Lübnan güvenlik güçlerine teslim edildi.

LİBYA DA SERBEST BIRAKILMASINI İSTEMİŞTİ

Libya Başsavcısı Sıddık es-Sur, 2023 yılında Lübnan makamlarına resmi bir başvuru yaparak Hannibal Kaddafi’nin serbest bırakılmasını talep etmişti.

Ancak bu çağrıya rağmen Kaddafi’nin dosyasında ilerleme kaydedilmemiş, tutukluluk hali sürmüştü.