Kadın doktora tecavüz edip öldürmüştü: Cezası belli oldu

Yayınlanma: 20.01.2025 - 17:24

Güncelleme: 20.01.2025 - 17:24

India Today gazetesinin haberine göre, Roy, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı.

Duruşma sonunda mahkeme, kadın doktorun tecavüze uğrayarak öldürülmesiyle ilgili yargılanan sanık Roy'u, Hindistan Ceza Kanunu'nun "tecavüz, cinayet ve ölüme neden olma" maddeleri kapsamında müebbet hapis ve para cezasına çarptırdı.

Roy, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek masum olduğunu iddia etti.

Öte yandan, Merkezi Soruşturma Bürosu (CBI) avukatı, davayı "ender görülen bir vaka" şeklinde nitelendirdi ve toplumun adalet sistemine olan inancının yeniden tesis edilmesi amacıyla Roy hakkında idam kararı verilmesini talep etti.

Kalküta şehrindeki RG Kar Tıp Koleji'nde görev yapan 31 yaşındaki kadın doktor, 9 Ağustos 2024'te 36 saatlik vardiyasının ardından çalışanlara ayrılan dinlenme odası olmadığı için seminerlerin yapıldığı bir odada uyumuştu. Ertesi sabah meslektaşları, kadının cansız bedenini yarı çıplak ve vücudunun çeşitli yerlerinde ağır yara izleriyle bulmuştu.

Hastanede gönüllü çalışan Sanjoy Roy isimli görevli, olayla ilgili gözaltına alınmış ancak "örtbas ve ihmal" suçlamalarının ardından vaka, yerel polisten CBI'ya devredilmişti.

Ülke genelindeki çeşitli şehirlerden çok sayıda doktor, meslektaşlarının tecavüz edilerek öldürülmesi sebebiyle süresiz grev kararı aldıklarını açıklamıştı.